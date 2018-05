Applus : Oddo BHF toujours à l'achat

10/05/2018 | 10:01

Oddo BHF revient ce matin sur les comptes trimestriels publiés hier par le groupe espagnol de certification Applus Services, salués par une hausse du titre proche de 5% la veille à Madrid. Saluant un 'bon début d'année', le bureau d'études confirme son conseil d'achat et son objectif de cours de 14,3 euros. Soit un potentiel de hausse proche de 20%.



La croissance organique est passée de 1,1% au 4e trimestre 2017 à 2,3% au 1er trimestre 2018, mais Oddo BHF l'attendait à 3,1%. Toutefois, 'la bonne surprise est l'amélioration de la marge d'EBITA de 110 points de base sur un an à 8%', contre un consensus à 7,5%, soulignent les spécialistes, ce qui tient notamment à l'intégration d'Inversiones Finisterre. La note souligne aussi la bonne orientation de la génération de cash.



La division Automotive, soit environ le quart des ventes, démarre plutôt poussivement l'année, mais les effets de calendrier étaient défavorables. En revanche, Idiada (14% du CA) affiche une croissance organique supérieure à 10% grâce à la 'demande soutenue dans les tests liés aux voitures électriques et autonomes'. Enfin, du côté du pétrole, la tendance est jugée 'rassurante', et le redressement devrait se matérialiser au 2e semestre.



Oddo BHF souligne des 'perspectives positives et (la) confiance (de la direction) dans les objectifs annuels'. Si les analystes écrêtent leurs prévisions de bénéfice par action pour 2018 et 2019, ils estiment que l'action Applus 'recèle encore du potentiel malgré le rattrapage du cours de Bourse sur les dernières semaines'. Le PER à 12 mois de 16,9 fois est notamment jugé attrayant.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.