APRIL

Chiffre d'affaires 1er trimestre 2018

-

Croissance de 5,7 % à 240,6 M€

Croissance du chiffre d'affaires en proforma de 5,4 %

Commissions de courtage en très légère augmentation à 126,2 M€

Forte croissance des primes d'assurance en hausse de 12,1 % à 114,5 M€

Le groupe APRIL enregistre, pour les trois premiers mois de l'année 2018, un chiffre d'affaires consolidé de 240,6 M€, en croissance de 5,7 % en publié par rapport à l'année précédente. A la suite de cette annonce, Emmanuel Morandini, Directeur général d'APRIL, a déclaré :

« Au cours de ce premier trimestre 2018, nous restons sur une dynamique de croissance. Les commissions sont en très légère hausse et les primes d'assurance continuent de progresser à un rythme soutenu. Malgré des ralentissements sur certaines lignes de métiers, le groupe continue d'afficher de bonnes performances sur plusieurs activités importantes, comme la santé individuelle ou le dommage de niches.

Comme annoncé, nous souhaitons maintenir en 2018 la croissance organique, poursuivre la réduction des foyers de perte et effectuer des opérations de croissance externe ciblées. Dans ce cadre, nous avons fait l'acquisition récente de Benecaid au Canada, une société spécialisée en santé collective locale qui nous permet de continuer à internationaliser l'un de nos savoir-faire historiques.

APRIL continue de recentrer et redéployer son activité vers ses métiers à valeur ajoutée, afin de produire une croissance durable. »



IFRS - en M€ 3M 2018 3M 2017 Variation Variation PF Chiffre d'affaires consolidé 240,6 227,7 + 5,7 % + 5,4 % Commissions et honoraires de courtage 126,2 125,5 + 0,5 % + 0,1 % Primes d'assurance 114,5 102,1 + 12,1 % + 12,1 %

En publié, les commissions de courtage sont en croissance de 0,5 % par rapport au premier trimestre 2017. Celles-ci se décomposent en une hausse de 2,8 % de la branche Santé-Prévoyance, qui bénéficie de l'acquisition de Public Broker en 2017, et une baisse de 3,6 % des commissions en Dommage, qui sont fortement impactées par les effets de change.

Les primes d'assurance croissent de 12,1 %, correspondant à une hausse de 13,1 % des primes de la branche Santé-Prévoyance et à une augmentation de 10,8 % des primes de la branche Dommage.

Passage du chiffre d'affaires publiÉ au chiffre d'affaires proforma

Détail de l'évolution du chiffre d'affaires de 2017 à 2018 - en M€ Chiffre d'affaires consolidé au 31/03/2017 227,7 Impact des effets de change - 2,1 Acquisitions + 2,8 Déconsolidations - 0,1 Chiffre d'affaires proforma au 31/03/2017 228,2 Croissance des commissions et honoraires de courtage + 0,1 Croissance des primes d'assurance + 12,3 Chiffre d'affaires consolidé au 31/03/2018 240,6

Le chiffre d'affaires proforma neutralise des effets de change défavorables de 2,1 M€, principalement au Brésil, aux Etats-Unis et au Canada, qui impactent essentiellement les commissions de la branche Dommage.

Il intègre également des variations nettes de périmètre pour + 2,6 M€, correspondant principalement à l'intégration de Public Broker en mai 2017, qui contribue à la branche Santé-Prévoyance, et de Pont Grup en octobre 2017, au bénéfice de la branche Dommage.

Chiffre d'affaires PROFORMA par branche

IFRS - en M€ 3M 2018 3M 2017 Variation 3M 2017 PF Variation PF Santé-Prévoyance 147,3 137,4 + 7,2 % 138,9 + 6,0 % Commissions et honoraires 81,1 78,8 + 2,8 % 80,4 + 0,9 % Primes d'assurance 66,2 58,5 + 13,1 % 58,5 + 13,1 % Dommage 94,0 91,0 + 3,3 % 90,0 + 4,4 % Commissions et honoraires 45,5 47,3 - 3,6 % 46,3 - 1,6 % Primes d'assurance 48,5 43,8 + 10,8 % 43,8 + 10,8 % Eliminations interbranches - 0,6 - 0,7 + 9,3 % - 0,7 + 9,3 % Chiffre d'affaires consolidé 240,6 227,7 + 5,7 % 228,2 + 5,4 %

Les évolutions par nature de revenus s'analysent comme suit :

Les commissions de courtage en Santé-Prévoyance s'établissent à 81,1 M€, en hausse de 0,9 % par rapport au premier trimestre 2017. Les activités de santé individuelle, collective et expatriés continuent de croître. En emprunteur, les commissions sont en léger retrait suite à la performance commerciale enregistrée à la fin de l'année 2017.



Les commissions en Dommage s'élèvent à 45,5 M€, soit une baisse de 1,6 % par rapport à l'an dernier. La croissance des activités de courtage grossiste, en particulier en auto et en deux roues, est contrebalancée par une baisse des activités voyage et assistance aux

Etats-Unis. Au Canada, les activités d'assurance de biens connaissent un ralentissement sur certaines niches, pour lesquelles des plans d'action et de diversification des activités ont été déployés.



La croissance des primes d'assurance en Santé-Prévoyance, qui enregistrent une hausse de 13,1 %, à 66,2 M€, est portée essentiellement par la croissance nette des portefeuilles en santé et prévoyance individuelle (seniors et TNS) et collective.



La croissance des primes d'assurance de la branche Dommage se poursuit (+ 10,8 %, à 48,5 M€), reflétant le développement des activités entreprises et affinitaire, dans un modèle de portage de risques assez fortement réassuré.

Perspectives

Au terme des trois premiers mois de l'année, le groupe APRIL maintient sa perspective d'une croissance du résultat opérationnel courant comprise dans une fourchette de 6 à 10 % par rapport à l'année 2017.

Ces informations seront commentées plus amplement lors d'une conférence téléphonique dédiée aux analystes financiers, investisseurs et journalistes, qui aura lieu ce soir à 18h00, avec Emmanuel Maillet, Directeur financier du groupe APRIL.

Numéros d'appel :

France : +33 (0)1 76 70 07 94

Suisse : +41 (0) 31 580 00 59

Royaume-Uni : +44 (0)844 5718 892

Merci de vous connecter quelques minutes avant cette conférence afin de vous enregistrer et de donner le numéro de référence suivant : 2275 737.

Annexe

Chiffre d'affaires par trimestre

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Assemblée générale des actionnaires : 26 avril 2018 à Lyon

Publication des résultats semestriels 2018 : 6 septembre 2018, après clôture des marchés

Publication du chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2018 : 23 octobre 2018, après clôture des marchés

CONTACTS

Analystes et investisseurs

Guillaume Cerezo : +33 (0)4 72 36 49 31 / +33 (0)6 20 26 06 24 - guillaume.cerezo@april.com

Presse

Samantha Druon : +33 (0)7 64 01 74 35 - samantha.druon@insign.fr

Ce communiqué contient des éléments prospectifs qui sont basés sur des appréciations ou des hypothèses raisonnables à la date du communiqué qui pourraient évoluer ou être modifiées en raison, en particulier, d'aléas ou d'incertitudes et de risques liés à l'environnement économique, financier, réglementaire et concurrentiel, des risques exposés dans le Document de Référence 2017 et aux éventuels risques inconnus ou non significatifs à ce jour qui pourraient survenir ultérieurement. La Société s'engage à publier ou communiquer d'éventuels rectificatifs ou mises à jour de ces éléments dans le cadre de l'obligation d'information périodique et permanente à laquelle est soumise toute société cotée.

À propos d'APRIL

En 2018, APRIL, groupe international de services en assurance et leader des courtiers grossistes en France, fête ses 30 ans. Et à 30 ans, le groupe APRIL n'a pas fini de faciliter la vie de ses clients et partenaires - particuliers, professionnels, entreprises - dans les 31 pays dans lesquels le groupe est implanté. Pour eux, les 3 800 collaborateurs d'APRIL conçoivent, gèrent et distribuent des solutions spécialisées d'assurance (santé-prévoyance, emprunteur, dommage, mobilité et protection juridique) ainsi que des prestations d'assistance pour proposer une expérience de l'assurance plus facile et plus accessible au plus grand nombre.

Coté sur Euronext Paris (Compartiment B), le groupe a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 928,4 millions d'euros.

L'information réglementée intégrale est disponible sur notre site www.april.com (section Investisseurs).

Annexe : chiffre d'affaires PAR TRIMESTRE

IFRS - en M€ 2018 2017 Variation 2017 PF Variation PF 1er trimestre 240,6 227,7 + 5,7 % 228,2 + 5,4 % 2ème trimestre - 230,0 - - - 3ème trimestre - 232,7 - - - 4ème trimestre - 238,1 - - - Total - 928,4 - - -



PF ou proforma : chiffre d'affaires à périmètre et taux de change constants. Il tient compte des éventuelles acquisitions, cessions ou changements de méthode de consolidation, ainsi que de la variation du taux de change, calculée sur la base des comptes n-1 convertis au taux de change de l'année en cours.

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: April via Globenewswire