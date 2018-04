APRIL : Mise à disposition

du document de référence 2017

-

APRIL annonce que son document de référence 2017 a été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 4 avril 2018 (numéro de dépôt D.18-0264).

Ce document est disponible sur le site du groupe APRIL, à l'adresse www.april.com (rubrique Investisseurs) et sur le site de l'AMF, à l'adresse www.amf-france.com.

Il est également tenu à disposition au siège social de la société :

APRIL, 114 boulevard Marius Vivier-Merle, 69439 Lyon cedex 03.

Les documents suivants sont intégrés au document de référence 2017 :

Le rapport sur le gouvernement d'entreprise,

Le descriptif du programme de rachat d'actions,

Le rapport financier annuel 2017.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Publication du chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2018 : 24 avril 2018, après clôture des marchés

Assemblée générale des actionnaires : 26 avril 2018 à Lyon

Publication des résultats semestriels 2018 : 6 septembre 2018, après clôture des marchés

CONTACTS

Analystes et investisseurs

Guillaume Cerezo : +33 (0)4 72 36 49 31 / +33 (0)6 20 26 06 24 - guillaume.cerezo@april.com



À propos d'APRIL

En 2018, APRIL, groupe international de services en assurance et leader des courtiers grossistes en France, fête ses 30 ans. Et à 30 ans, le groupe APRIL n'a pas fini de faciliter la vie de ses clients et partenaires - particuliers, professionnels, entreprises - dans les 31 pays dans lesquels le groupe est implanté. Pour eux, les 3 800 collaborateurs d'APRIL conçoivent, gèrent et distribuent des solutions spécialisées d'assurance (santé-prévoyance, emprunteur, dommage, mobilité et protection juridique) ainsi que des prestations d'assistance pour proposer une expérience de l'assurance plus facile et plus accessible au plus grand nombre.

Coté sur Euronext Paris (Compartiment B), le groupe a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 928,4 millions d'euros.

L'information réglementée intégrale est disponible sur notre site www.april.com (section Investisseurs).

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: April via Globenewswire