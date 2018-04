APRIL : croissance de 5,7% des ventes au premier trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le groupe April enregistre, pour les trois premiers mois de l'année 2018, un chiffre d'affaires consolidé de 240,6 millions d'euros, en croissance de 5,7 % (+5,4% en données proforma. Cette augmentation s'explique par les activités santé-prévoyance et dommage. En effet, l'activité santé-prévoyance a augmenté de 7,2% (+6% en données proforma) à 147,3 millions d'euros (dont 81,1 millions d'euros de commissions de courtage et 66,2 millions d'euros de primes d'assurances).De son côté, l'activité dommage est passée de 91 millions d'euros au premier trimestre 2017 à 94 millions un an plus tard (dont 45,5 millions d'euros de commissions de courtage et 48,5 millions d'euros de primes d'assurances).Au terme des trois premiers mois de l'année, le groupe April maintient sa perspective d'une croissance du résultat opérationnel courant comprise dans une fourchette de 6 à 10 % par rapport à l'année 2017."Comme annoncé, nous souhaitons maintenir en 2018 la croissance organique, poursuivre la réduction des foyers de perte et effectuer des opérations de croissance externe ciblées. Dans ce cadre, nous avons fait l'acquisition récente de Benecaid au Canada, une société spécialisée en santé collective locale qui nous permet de continuer à internationaliser l'un de nos savoir-faire historiques", a déclaré le directeur général d'April, Emmanuel Morandini.