April : une filiale signe un contrat avec Bénéteau

09/04/2018 | 15:45

Filiale d'April spécialisée en assurance plaisance, April Marine a été sélectionnée par le groupe Bénéteau pour faire partie de l'aventure 'Band of Boats', sa toute nouvelle plateforme communautaire d'achat, vente et location de bateaux, a-t-on appris ce lundi.



Les internautes qui se rendront sur ce site pourront ainsi demander un devis pour une assurance April Marine sur l'ensemble des bateaux mis en vente sur la plateforme, d'abord en France et d'ici quelques semaines en Europe.



Pour chaque annonce disponible sur le site, il est possible en un simple clic de bénéficier d'un devis d'assurance pour l'achat d'un bateau. Le client peut alors aller jusqu'à la souscription de l'offre en ligne. Ce parcours client court et 100% digitalisé a été pensé pour faciliter la plaisance aux clients, qui peuvent ainsi se concentrer sur ce qui leur tient à coeur : l'achat de leur bateau.





