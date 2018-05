Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

ArcelorMittal a fait état d'une hausse de 18,9% de son bénéfice net part du groupe à 1,19 milliard de dollars, au premier trimestre. L'Ebitda du sidérurgiste a progressé de son côté de 12,6% à 2,512 milliards. Le consensus Reuters était de 2,33 milliards. Il a été soutenu par une hausse des prix de vente moyens de l'acier (+8,2%) et des prix de marché du minerai de fer (+13,6%). Enfin, le chiffre d'affaires trimestriel d'ArcelorMittal a augmenté de 19,2% à 19,186 milliards.Au premier trimestre, ArcelorMittal a enregistré des expéditions d'acier de 21,3 millions de tonnes au premier trimestre 2018, soit une hausse de 1,4% en un an, et des expéditions de minerai de fer de 13,8 millions de tonnes en croissance de 3,6% sur un an."Les perspectives pour 2018 se sont renforcées depuis le début de l'année, du fait d'une hausse de la demande couplée au programme de réforme des capacités de production chinoises entraînant la hausse des taux d'utilisation des capacités de production et des marges mondiales d'acier positives", a déclaré Lakshmi N. Mittal, Président et Directeur Général d'ArcelorMittal.