ARCELORMITTAL : soutenu par un début d'année prometteur

ArcelorMittal progresse de 2,4% à 30,27 euros après avoir atteint 30,76 euros, soit son cours le plus élevé depuis juin 2015. Le premier sidérurgiste mondial est soutenu par la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes et de perspectives encourageantes. Grâce à la hausse des prix de l'acier et du minerai de fer, le groupe de la famille Mittal a réalisé au premier trimestre 2018 un bénéfice net en progression de 18,9% à 1,19 milliard de dollars. L'Ebitda du sidérurgiste a progressé de son côté de 12,6% à 2,512 milliards. Le consensus Reuters était de 2,33 milliards.Le chiffre d'affaires trimestriel d'ArcelorMittal a augmenté de 19,2% à 19,186 milliards.Au premier trimestre, le groupe a enregistré des expéditions d'acier de 21,3 millions de tonnes, soit une hausse de 1,4% en un an. Les prix de l'acier ont grimpé de 8,2%. Les expéditions de minerai de fer se sont établies, elles, à 13,8 millions de tonnes en croissance de 3,6% sur un an. Les prix ont grimpé de 13,6%."Les perspectives pour 2018 se sont renforcées depuis le début de l'année, du fait d'une hausse de la demande couplée au programme de réforme des capacités de production chinoises entraînant la hausse des taux d'utilisation des capacités de production et des marges mondiales d'acier positives", a déclaré le PDG Lakshmi N. Mittal.Kepler Cheuvreux a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 36 euros sur le titre ArcelorMittal. Le groupe a publié des résultats trimestriels environ 10% au-dessus du consensus en raison de la hausse des prix de l'acier, comme attendu. Dans la mesure où les fondamentaux du marché de l'acier restent favorablement orientés, la perspective concernant le deuxième trimestre est encore plus favorable, a précisé le broker.