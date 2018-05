ArcelorMittal : Bruxelles valide le rachat d'Ilva

Ilva, située dans la région des Pouilles, est la plus grande installation intégrée d’Europe dans le domaine des aciers plats au carbone, avec une capacité théorique de production de 8 millions de tonnes annuelles. Bruxelles s’est attaché à ce que la transaction ne « provoque pas une hausse des prix de l'acier au détriment des industries européennes, des millions de personnes qu'elles emploient et des consommateurs ». Pour y parvenir, l’antitrust a forcé ArcelorMittal à se séparer de plusieurs usines : Piombino (Italie), Galati (Roumanie), Skopje (Macédoine), Ostrava (République Tchèque), Dudelange (Luxembourg) et une partie des actifs de Liège (Belgique). Sans ces cessions, le duo ArcelorMittal-Ilva aurait contrôlé plus de 40% de la capacité de production des produits plats en acier au carbone laminés à chaud, laminés à froid et galvanisés dans l'Espace économique européen. Les engagements de vente portent aussi sur des actifs de distribution en France et en Italie. Enfin, le géant a proposé de faire sortir Marcegaglia du consortium de reprise. La Commission conserve un droit de regard sur les candidats à la reprise, afin de s’assurer qu’ils disposent de la surface suffisante pour maintenir une concurrence effective.



Un actif clef dans l'industrie européenne



L’industrie européenne de l’acier regroupe 360.000 salariés sur 500 sites dans 23 pays. L’exécutif européen s’emploie à la préserver, notamment des importations à tarifs agressifs. Il dispose actuellement d’un arsenal de 53 mesures de défense, visant les importations en provenance de Chine, de Russie ou d'Inde. Des enquêtes sont en cours sur d’autres produits. Le site d’Ilva est emblématique à plus d’un titre : les autorités italiennes l’ont placé sous contrôle à cause de graves manquements, faute d’investissements, aux obligations environnementales. Le Commission a d’ailleurs attaqué Rome pour ne pas avoir veillé au respect de ces normes. Le site, plus gros employeur de la région, est lourdement déficitaire. L’arrivée d’ArcelorMittal aux commandes devrait permettre de redresser la barre sur les deux plans, environnemental et financier. L’acquéreur va s’est engagé à verser 1,8 milliard d’euros. Il anticipe un effet relutif sur l’Ebitda dès la première année entière de consolidation, et un impact positif sur le cash-flow en année trois.





Les dix plus gros producteurs mondiaux d'acier. Un classement largement dominé par la Chine (source : Wordlsteel) Les dix plus gros producteurs mondiaux d'acier. Un classement largement dominé par la Chine (source : Wordlsteel)



Sur le marché, ArcelorMittal semble avoir mangé son pain noir. Le redressement de la rentabilité et le désendettement, associés à une croissance mondiale robuste, séduisent les analystes. Sur 20 bureaux d’études qui suivent le titre, 17 sont positifs. Notre Market Screener corrobore cette position . Les principaux atouts actuels du dossier sont une valorisation extrêmement intéressante et une tendance marquée au renforcement des attentes. Des facteurs qui contrebalancent une croissance faible, une grande disparité dans les anticipations des professionnels et un rendement médiocre.