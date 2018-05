ArcelorMittal : Jefferies achète après les comptes

La dynamique positive se confirme pour ArcelorMittal. L’aciériste a dépassé les attentes de la place au premier trimestre 2018, sur un Ebitda de 2,51 milliards de dollars, pour un consensus fourni par la société elle-même de 2,33 milliards de dollars. Les investisseurs devraient se satisfaire du commentaire selon lequel le groupe estime que la situation va continuer à s’améliorer au fur et à mesure de l’année. Plus précisément, Lakshmi Mittal a mis l’amélioration de la conjoncture sectorielle sur le compte « d’une hausse de la demande couplée au programme de réforme des capacités de production chinoises », qui ont entraîné une hausse des taux d'utilisation des capacités de production, avec un effet positif sur les marges.



Entre janvier et mars, la production d’acier brut a atteint 23,3 millions de tonnes, plus qu’au quatrième trimestre 2017 (22,7 millions) mais un peu moins qu’un an avant sur la même période (23,6 millions). Les expéditions sont en revanche en progression légère par rapport aux deux périodes. L’Ebitda à la tonne retrouve de bons niveaux, à 108 USD, contre 102 USD sur le dernier trimestre 2017 et 106 USD un an avant.



Jefferies à l'achat



« L’Ebitda a dépassé mes attentes dans toutes les divisions avec des performances remarquables au Brésil et dans les mines », note ce matin Seth Rosenfeld. L’analyste de Jefferies pense que le consensus va s’ajuster à la hausse, même si le management n’a pas formulé de prévisions chiffrées et s’est contenté d’annoncer une période favorable. En parallèle, le management a confirmé prévoir de finaliser l’acquisition d’Ilva d’ici la fin du premier semestre. Rosenfeld est conforté dans sa recommandation à l’achat pour un objectif de 42 USD sur le titre coté à New York.