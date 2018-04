ArcelorMittal : au moins 3 offres pour le rachat d'Essar Steel

03/04/2018 | 15:13

Il y aurait au moins 3 offres pour le rachat du sidérurgiste indien Essar Steel selon Bloomberg. Le groupe indien JSW Steel aurait déposé une offre ainsi que Vedanta rapporte Aurel BGC dans son étude du jour.



La filiale d'ArcelorMittal, ArcelorMittal India Private Limited (AMIPL), a également proposé une offre pour racheter indien Essar Steel India Limited, les termes financiers de la proposition n'étant pas précisés. Le groupe reste associé avec Nippon Steel & Sumitomo Metal pour la reprise de ce groupe.



'Dans son offre, AMIPL a présenté un plan industriel détaillé pour Essar destiné à améliorer sa performance et sa rentabilité, et à assurer qu'il peut participer à la croissance anticipée de la demande d'acier en Inde', précise le groupe.



Essar Steel dispose d'une capacité de production de 9,6 millions de tonnes par an, capacité plafonnée pour l'heure à 6,1 millions de tonnes par an en raison d'un goulot d'étranglement dans le processus de fabrication et de moulage. Le groupe pourrait être valorisé environ 6 milliards de dollars selon Bloomberg.



