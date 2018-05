ArcelorMittal : l'UE autorise l'acquisition d'Ilva

07/05/2018 | 12:21

La Commission européenne a autorisé l'acquisition d'Ilva par ArcelorMittal. ' La décision est subordonnée à la cession d'un vaste ensemble d'actifs, destinée à préserver une concurrence effective sur les marchés européens de l'acier ' précise cependant l'UE.



Les deux sociétés sont, en Europe, des producteurs importants de produits plats en acier au carbone laminés à chaud, laminés à froid et galvanisés. ArcelorMittal dispose d'un vaste réseau de production dans l'Espace économique européen (EEE) et Ilva possède d'importants actifs de production en Italie.



Margrethe Vestager, commissaire chargée de la politique de concurrence, a déclaré: ' La décision adoptée aujourd'hui veille à ce que l'acquisition d'Ilva par ArcelorMittal, qui donne naissance à ce qui est, de loin, le plus important sidérurgiste européen, ne provoque pas une hausse des prix de l'acier au détriment des industries européennes, des millions de personnes qu'elles emploient et des consommateurs. Cette décision va de pair avec les mesures énergiques prises par l'UE pour protéger notre sidérurgie contre les distorsions indues de la concurrence provoquées dans les pays tiers '.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.