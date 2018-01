ArcelorMittal candidat à la reprise d'Exosun

Paris (awp/afp) - Le groupe sidérurgique ArcelorMittal a déposé une offre de reprise de la société girondine Exosun, spécialisée dans les systèmes de suivi solaire pour les centrales photovoltaïques, qui avait été placée en redressement judiciaire cet été, a annoncé le groupe mercredi.

"ArcelorMittal est candidat à la reprise des actifs de la société Exosun", a indiqué le groupe à l'AFP, alors que le tribunal de commerce de Bordeaux examinait mercredi le dossier.

Créée en 2007 et basée à Martillac (Gironde), Exosun a développé une technologie de suiveurs motorisés (ou trackers) qui permet aux panneaux photovoltaïques d'être toujours orientés de la meilleure manière pour capter un maximum de rayons du soleil.

Après un développement en France, Exosun a créé des filiales aux Etats-Unis, au Brésil, au Mexique ou en Espagne.

Mais la société souffre depuis de nombreux mois de la concurrence accrue dans le secteur de l'énergie solaire, qui se traduit par une pression sur les prix des fabricants d'équipements.

Exosun avait ainsi déjà été contraint de réduire ses effectifs l'an dernier.

De son côté, ArcelorMittal est déjà présent dans le solaire comme fournisseur de structures métalliques pour les centrales avec plusieurs sites de production en Europe, Chine et Egypte.

Il a notamment développé un revêtement "à haute résistance à la corrosion", rappelle le groupe.

"Si son offre est retenue, ArcelorMittal ferait bénéficier la nouvelle entité d'importantes synergies industrielles, commerciales et de recherche et développement" et lui apporterait "la solidité financière nécessaire pour répondre à ses clients sur les grands projets solaires", fait valoir le groupe.

afp/rp