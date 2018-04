Rachat d'Essar Steel: ArcelorMittal et Nippon Steel déposent une offre

Paris (awp/afp) - Le géant mondial de la sidérurgie ArcelorMittal et le japonais Nippon Steel ont annoncé lundi avoir déposé une offre commune pour le rachat de l'indien Essar Steel, dans le cadre d'une procédure de liquidation.

L'offre a été formellement déposée par une filiale indienne d'ArcelorMittal et une société commune d'ArcelorMittal et Nippon Steel, "pour acquérir en commun et diriger" le sidérurgiste indien, ont déclaré les deux partenaires dans un communiqué.

Ils n'ont pas annoncé le montant de leur proposition. L'opération pourrait dépasser les 6 milliards de dollars, selon une récente estimation de l'agence Fitch.

"Au coeur de cette offre, il y a un plan industriel attractif pour transformer et mettre en valeur cet actif", a déclaré Lakshmi Mittal, PDG d'ArcelorMittal, cité dans le communiqué.

"L'Inde est le marché de l'acier le plus prometteur au monde et (Nippon Steel) recherchait des opportunités pour établir une présence significative" dans ce pays, a commenté Kosei Shindo, le président du groupe japonais.

ArcelorMittal et Nippon Steel avaient annoncé début mars leur intention de s'associer pour tenter de racheter l'indien Essar Steel.

Déjà implantée en Inde, pays d'où est originaire son président, ArcelorMittal pourrait considérablement augmenter ses parts de marché dans la région s'il réussit ce rachat.

Essar Steel, avec une capacité de production de presque 10 millions de tonnes par an, représente environ 9% des capacités actuelles du géant de la sidérurgie.

Fondée en 1976, Essar Steel India est une filiale du conglomérat Essar Group fondé par les frères milliardaires Ruia. Malgré un chiffre d'affaires de 219,6 milliards de roupies en 2016 (2,7 milliards d'euros), l'entreprise s'est retrouvée dans l'incapacité de restructurer sa dette et a été mise en vente en juillet 2017 dans le cadre d'une procédure de liquidation.

afp/rp