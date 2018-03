ARCHOS : bondit de plus de 10%, pertes réduites au second semestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Archos (+13,76% à 1,29 euro) affiche la seconde plus forte hausse du marché SRD après avoir annoncé une nette réduction de ses pertes au second semestre. Sur cette période, le spécialiste des tablettes et des smartphones a enregistré un Ebitda de -0,2 million d’euros contre -2,4 millions d’euros au premier semestre. Archos a commencé à tirer profit des efforts de réorganisation entamés en 2017. Le groupe a organisé sa montée en gamme sur le segment smartphones et développé son portefeuille des solutions sur les nouveaux segments, comme la mobilité urbaine (vélos et patinettes électriques).Les pertes enregistrées cette année par Archos reflètent la chute de 26% du chiffre d'affaires à 114,1 millions. L'exercice a été marqué par une concurrence exacerbée sur le segment des smartphones d'entrée de gamme. Cependant, le second semestre est en progression de 27% par rapport au premier semestre à 63,8 millions d'euros."2017 s'est avérée une année charnière pour le Groupe avec une accélération du développement de nouvelles activités à forte valeur ajoutée pour contrer un repli du chiffre d'affaires sur le marché des smartphones d'entrée de gamme", a commenté le groupe.Si Archos n'a pas communiqué de perspectives, il a annoncé la mise en place d'une nouvelle organisation, reflet de ses orientations stratégiques pour les années à venir, autour de quatre pôles d'activités.Le pôle Solutions Mobiles regroupe l'expertise des équipes sur le marché tablettes et smartphones, au service des entreprises et du grand public. Les trois autres pôles seront dédiés à la maison connectée et l'internet des objets ; la mobilité urbaine connectée et enfin la sécurité des échanges dans les blockchains et portefeuilles électroniques.