Chiffres d'affaires consolidé (en M€) Q1 2018 Q1 2017 Variation Variation

en % ARCHOS 16,6 21,6 -5,0 -23% LOGIC INSTRUMENT 2,4 3,4 -1,0 -29% Total 19,0 25,0 -6,0 -24%

Le Groupe enregistre un chiffre d'affaires de 19 M€ au premier trimestre 2018 à comparer à 25 M€ en 2017. Cette baisse résulte d'une volonté de privilégier la marge brute sur le segment des smartphones et le recentrage vers des métiers à plus forte valeur ajoutée.

Ainsi, ARCHOS s'organise désormais autour des pôles suivants :

Solutions Mobiles– B to B et B to C

Avec ce pôle, qui regroupe l'expertise des équipes sur le marché des solutions mobiles au service des entreprises et du grand public, le Groupe compte : Préserver sa place dans le top 5 européen des constructeurs de tablettes avec prochainement plusieurs nouveautés au design repensé pour une meilleure ergonomie et autonomie.

Commercialiser des séries thématiques, à l'instar du smartphone ARCHOS Junior, à destination des enfants, entièrement contrôlable depuis l'équipement des parents (temps d'utilisation, accès à des applications et à des contenus appropriés, découverte des réseaux sociaux, etc.).

Avec la confirmation du renforcement de son partenariat avec Nubia, spin off de ZTE, accroître sa présence dans les enseignes grand public et chez les opérateurs avec des appareils milieu et haut de gamme.

Maison connectée et IoT

Ce pôle, à l'initiative de la gamme ARCHOS Hello, a permis au Groupe de susciter un véritable engouement au MWC en mars 2018.

Le segment des enceintes connectées et assistant intelligents se révèle en très forte croissance et, en 2018, la demande totale pourrait s'élever à plus de 56,3 millions d'unités (Source : Canalys – Smart Speaker Analysis – Décembre 20171).

Avec sa gamme aux spécificités uniques ARCHOS souhaite devenir un acteur incontournable.

De nombreux objets connectés contrôlables à la voix seront également proposés en pack (confort, sécurité) pour développer un véritable écosystème autour de « Google Home », avec des ampoules, des capteurs de qualité de l'air, de température, des prises intelligentes, des caméras de surveillance.

Mobilité urbaine connectée et partagée

Ce pôle poursuit la stratégie entamée au début de l'année 2017. Après le lancement fructueux d'une gamme complète, il développe des innovations qui apportent une nouvelle dimension à la mobilité urbaine au quotidien : un design revu pour plus de confort sur tous types de voies, des équipements de sécurité plus nombreux, la connexion à l'Internet pour l'accès à d'innombrables ressources.

Avec ses véhicules, ARCHOS devrait se hisser parmi les premiers acteurs européens du secteur.

Sécurité des échanges dans les blockchains et portefeuilles

Au cœur de l'accélération des blockchains, des échanges de crypto-actifs, la demande en matière de portefeuilles physiques sécurisés explose, les détenteurs de jetons (« tokens ») et monnaies virtuelles étant toujours plus nombreux à vouloir se prémunir des menaces cybercriminelles.

Première réalisation de ce pôle dédié au cryptage, à la sécurité et aux crypto-actifs, l'ARCHOS Safe-T Mini sera fabriqué en France dans une usine du groupe Eiffage afin d'assurer une complète traçabilité de l'industrialisation.

Outre ce portefeuille, disponible à l'achat en juillet 2018, le Groupe travaille à de nombreux partenariats et réserve des innovations de rupture sur ce segment en 2018.

Perspectives :

Après avoir passé plusieurs mois à organiser ces 4 pôles et à concevoir et industrialiser ces nouveaux produits innovants, ARCHOS se concentre clairement sur des segments à forte valeur ajoutée et générateurs de croissance durable pour le futur.

Plusieurs mois sont encore nécessaires pour que les résultats de cette transformation se fassent sentir dans les performances du Groupe. ARCHOS est cependant convaincu de détenir les clés de sa réussite pour les années à venir et de confirmer sa place de leader européen en produits et solutions connectées, mobiles, urbaines et sécuritaires.

ARCHOS, pionnière dans l'électronique grand public, a sans cesse révolutionné ce marché. La marque française a ainsi été la première à proposer un lecteur MP3 à disque dur en 2000, un baladeur multimédia en 2003, des tablettes Google Android™ en 2009, un écosystème pour la maison intelligente dès 2014 et PicoWAN, le 1er réseau collaboratif dédié aux objets connectés, en 2016. Aujourd'hui, ARCHOS conçoit et démocratise au niveau mondial des solutions à forte valeur d'innovation : tablettes et smartphones, maison et IoT, mobilité urbaine et sécurité des blockchains. Avec un siège social en France, des bureaux en Europe et en Asie, elle est devenue un acteur paneuropéen incontournable qui compte poursuivre son expansion. ARCHOS est cotée au compartiment C d'Eurolist, Euronext Paris, ISIN Code : FR0000182479. www.archos.com.

