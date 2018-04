Archos : Décryptage AOF du palmarès du SRD à la mi-séance - Lundi 30 avril 2018 La plus forte baisse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

(-8,38% à 0,94 euro)Archos a enregistré un chiffre d'affaires de 19 millions d'euros au premier trimestre 2018, en baisse de 24%. "Cette baisse résulte d'une volonté de privilégier la marge brute sur le segment des smartphones et le recentrage vers des métiers à plus forte valeur ajoutée", explique le groupe. Archos s'est réorganisé autour de quatre pôles : Solutions Mobiles, Maison connectée et IoT, Mobilité urbaine connectée et partagée et Sécurité des échanges dans les blockchains et portefeuilles. La société a précisé que "plusieurs mois sont encore nécessaires pour que les résultats de cette transformation se fassent sentir dans les performances du groupe.