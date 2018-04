Archos : retour à la réalité après la fièvre crypto

Retour sur terre pour Archos, dont le titre trébuche de plus de 9% à 0,932 euro en début de semaine à Paris, après la communication du chiffre d’affaires du premier trimestre 2018, post-clôture du marché vendredi soir. Ces dernières semaines, le dossier avait plutôt alimenté la chronique par ses hausses, notamment grâce à une communication bien calibrée autour des cryptomonnaies, le sujet en vogue du moment. Résultats, l’action affiche un gain de près de 60% par rapport à ses cours au 1er janvier. Mais elle perd environ 10% sur un an, et beaucoup plus évidemment à long terme.



La direction demande quelques mois



La société, qui évolue avec courage sur un compartiment technologique très embouteillé, avait suscité l’engouement en début d’année avec la présentation d’un « portefeuille physique de cryptomonnaies ». Le cocktail bourse + penny stock + crypto avait contribué à provoquer des flambées irrationnelles, dont un +54% en date du 22 février, qui restera fameux. Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2018, en baisse de -24% à 19 millions d’euros, ramène les actionnaires sur terre, d’autant que la direction a rappelé qu’il faudra encore plusieurs mois « pour que les résultats de cette transformation se fassent sentir dans les performances ». Elle reste persuadée que sa stratégie de hausse de la marge brute dans les smartphones et de développement d’activités à forte valeur ajoutée est la bonne. L’activité « sécurité des échanges dans les blockchains et portefeuilles » est devenu le quatrième pôle de l’entreprise aux côtés de la mobilité connectée, la maison connectée et les smartphones.





Depuis le 22 février et une séance à +54%, Archos rentre dans le rang