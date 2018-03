EPR en Finlande: finalisation de l'accord concluant le contentieux Areva-TVO 0 0 28/03/2018 | 18:40 Envoyer par e-mail :

Helsinki (awp/afp) - L'électricien finlandais TVO a annoncé mercredi l'entrée en vigueur de l'accord signé début mars avec le groupe nucléaire français Areva, signant la fin du contentieux entre les deux groupes dans le litige concernant le chantier du réacteur EPR en Finlande. "L'accord de règlement global, annoncé le 11 mars [...] est entré en vigueur", a annoncé le groupe finlandais dans un bref communiqué. Selon les termes de l'accord, Areva va verser 450 millions d'euros à son client TVO. La construction du réacteur de troisième génération par le groupe français et son partenaire allemand Siemens à Olkiluoto (sud-ouest de la Finlande) a accumulé dix ans de retard et des surcoûts, qu'Areva et TVO s'imputent mutuellement. Areva et TVO avaient porté leur différend devant un tribunal d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale (ICC) à Paris. Le groupe français réclamait 3,4 milliards d'euros de dédommagements au finlandais, et TVO 2,6 milliards à Areva. Initialement prévue pour 2009, la construction de ce réacteur est désormais programmée pour mai 2019, alors que le chantier avait débuté en 2005.

