ARGAN : compte-rendu de l'AGM du 22 mars 2018

Communiqué de presse - 23 mars 2018 - 8h30

Assemblée Générale Mixte ARGAN du 22 mars 2018

Dividende 2017 fixé à 1,02 €/action avec option de paiement en actions

L'assemblée générale mixte des actionnaires d'ARGAN s'est réunie le jeudi 22 mars 2018 à la Maison des Associations de Neuilly-sur-Seine.

A cette date, le nombre total d'actions existantes s'élevait à 16 183 751 pour un nombre total de droits de vote de 16 181 747. Lors de cette assemblée générale, les actionnaires présents, régulièrement représentés, ayant valablement donné procuration au Président ou voté par correspondance, détenaient ensemble 10 446 797 actions et autant de droits de vote (soit 64,55% du total).

L'assemblée générale mixte des actionnaires a approuvé l'ensemble des résolutions proposées.

Les résolutions approuvées comprennent notamment :

La résolution n° 4 prévoyant la distribution d'un dividende de 1,02 €/action, qui a été adoptée à l'unanimité.



La résolution n°5 proposant l'option pour le paiement du dividende en action (sur la totalité du dividende) avec un prix de souscription de 36,11 €, qui a été adoptée à l'unanimité.

Le détachement au droit du dividende se fera le 4 avril 2018.

L'option pour le paiement en actions devra s'exercer à compter de cette date jusqu'au 18 avril 2018 inclus. Passé ce délai, les actionnaires qui n'auront pas opté pour le paiement du dividende en action recevront leur dividende en numéraire.

Concernant les actionnaires personnes physiques, ce dividende de 1,02 € :

Est imputé sur le résultat exonéré de la société au titre du régime des SIIC (article 208 C du Code général des impôts) et n'est pas éligible à l'abattement de 40% visé à l'article 158-3-2° du Code général des impôts à hauteur de 0,664 €

Est constitutif d'une restitution d'apports d'associés au sens des dispositions de l'article 112 1° du Code Général des Impôts à hauteur de 0,356 €.

La mise en paiement du dividende se fera le 27 avril 2018.

L'intégralité du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 22 mars 2018 est disponible sur le site web de la société.

A propos d'Argan

ARGAN est la première foncière française spécialisée en développement & location d'entrepôts Premium pour des entreprises de premier plan.

ARGAN associe la stabilité d'une stratégie claire, mise en oeuvre par l'actionnaire majoritaire et portée par une équipe de cadres experts dans leurs spécialités, à la transparence d'une société cotée en Bourse.

Détenant un parc d'une soixantaine d'entrepôts Premium, valorisés 1,3 milliard d'euros à fin 2017, ARGAN est un expert global innovant et performant en immobilier logistique.

ARGAN est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris (ISIN FR0010481960 - ARG) et fait partie des indices CAC All-Share et IEIF SIIC France. La foncière a opté pour le régime des SIIC au 1er juillet 2007.

Francis Albertinelli - Directeur Administratif et Financier

Marie-Alexandrine Godin - Secrétaire Générale

Tél : 01 47 47 05 46

E-mail : contact@argan.fr

www.argan.fr

Alexandre Dechaux - Relations presse

Tél : 01 53 32 84 79

E-mail : alexandre.dechaux@citigatedewerogerson.com

