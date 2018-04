Argan : l'exercice 2018 a bien débuté

03/04/2018 | 18:25

Argan a fait état ce mardi après marché d'une augmentation de 21% de ses revenus locatifs en rythme annuel au premier trimestre à 21,7 millions d'euros.



'Cette croissance provient principalement de l'effet année pleine des loyers générés par les développements et acquisitions de l'année 2017, conforté par les loyers liés aux 2 nouvelles livraisons réalisées depuis le début de l'année', a précisé la foncière.



Lesdites livraisons couvrent une surface cumulée de 20.500 mètres carrés, dont un entrepôt neuf de 17.500 mètres carrés loué à BMW Strasbourg (Bas-Rhin) et une cellule de 3.000 mètres carrés louée à Cergy (Seine-Saint-Denis) à Simply Market, filiale du groupe Auchan.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.