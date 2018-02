Argan : location d'une plateforme logistique à BMW

20/02/2018 | 18:17

Argan a annoncé ce mardi post-clôture le rachat le mois dernier d'une plateforme logistique neuve de 17.500 mètres carrés située sur le Port Autonome de Strasbourg (Bas-Rhin).



Ce bâtiment de classe A est loué à BMW France pour 10 ans ferme. Rattaché à l'entrepôt voisin préexistant, l'ensemble devient l'un des plus grands centres de distribution de pièces de rechange et d'accessoires d'Europe du constructeur automobile munichois, avec une surface totale de quelque 40.000 mètres carrés.



Cette première livraison du programme d'investissements 2018 confirme l'objectif de revenus locatifs d'Argan, lesquels devraient atteindre 83 millions d'euros en 2018.





