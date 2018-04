Arista : présente son routage de qualité Cloud lors du MPLS + SDN + NFV World Congress 2018

Des protocoles de routage moderne en action

Arista Networks (NYSE:ANET) a annoncé aujourd’hui que l’European Advanced Networking Test Center (EANTC) a contrôlé avec succès l’interopérabilité des principales capacités de routage du système d’exploitation extensible Arista EOS® (Extensible Operating System) lors de la démonstration d'interopérabilité qui a été faite durant le MPLS + SDN + NFV World Congress 2018. Arista a participé à plusieurs tests d’interopérabilité conçus et réalisés par l’EANTC ciblant la technologie Ethernet VPN (EVPN) pour le VxLAN et le MPLS et le routage de segment MPLS (ISIS et BGP). Les cas d’utilisation testés comprenaient des déploiements pour centres de données, Wide Area Network (WAN) et réseaux de base.

Selon Carsten Rossenhoevel, cofondateur et directeur général de l’EANTC, « Depuis deux ans qu’Arista participe à notre événement d’interopérabilité publique, Arista a présenté des capacités de routage de segment, EVPN, MPLS de manière exhaustive et avec des résultats impressionnants. Nous sommes impatients de continuer à travailler avec Arista afin de promouvoir des solutions interopérables basées sur les normes de l’industrie ».

En participant aux tests multi-prestataires de l’EANTC, tout en ciblant les technologies modernes pour les réseaux IP, MPLS, et VxLAN, Arista Networks garantit son engagement continu en faveur des normes ouvertes. Les clients peuvent utiliser les capacités de routage d’Arista EOS parallèlement à l’automatisation EOS, à la programmabilité et à la télémétrie polyvalente, afin d’accélérer la transition vers le routage de qualité Cloud.

« Au BIT nous sommes passionnés par la technologie et proposons à nos clients la meilleure qualité de service. Nous avons sélectionné l’EVPN d’Arista pour notre infrastrucure car il nous permet de faire évoluer notre centre de données en fonction des besoins actuels et futurs », a affirmé Teun Vink, responsable du réseau chez BIT BV.

BIT utilise l’EVPN afin de fournir un réseau évolutif 100 % sans boucle, et utilise de manière optimale les liens disponibles tout en continuant de prendre en charge tous les protocoles classiques (tels que le STP). En outre, les atouts offerts par un EOS intégrant les outils Open Source et Linux non modifié sur le commutateur, ainsi que par la complète prise en charge complète des DevOps, de la télémétrie en continu et des API pour les outils à exploiter, représentaient un avantage considérable pour le déploiement.

Un livre blanc détaillant tous les tests et résultats est disponible auprès de l’EANTC à l’adresse http://www.eantc.de/showcases/. Arista fera une démonstration de toutes ces technologies de routage et des solutions de cloud Arista telles que CloudVision® pour l’automatisation, l’analytique, l’agilité avec OpenConfig / NETCONF et Any Cloud Platform lors du MPLS+SDN+NFV World Congress 2018 qui se tiendra à Paris du 10 au 13 avril 2018 (stand n°210).

Pour obtenir plus de détails sur le routage de qualité cloud d’Arista, veuillez consulter le site www.arista.com.

À propos de l’EANTC

L’EANTC (European Advanced Networking Test Center) est reconnu au niveau mondial comme l’un des plus importants centres de test indépendants pour les technologies des télécommunications. Basée à Berlin, en Allemagne, l’entreprise propose, depuis 1991, des services de conseils indépendants ainsi que des services réalistes, reproductibles et de haute qualité. Ses clients comprennent les principaux fabricants d’équipement réseau, les prestataires de services de niveau 1, les grandes entreprises ainsi que les gouvernements du monde entier. Les tests de preuve de concept, et d’acceptation et les audits réseau de l’EANTC couvrent les technologies réseaux fixes et mobiles existantes et nouvelle génération. http://www.eantc.com

À propos d’Arista Networks

La société Arista Networks a été fondée pour concevoir et fournir des solutions logicielles de mise en réseau cloud aux centres de données et aux environnements informatiques de grande envergure. Les plateformes primées d'Arista, dont les vitesses Ethernet vont de 10 à 100 giga-octets par seconde, redéfinissent l'évolutivité, l'agilité et la résilience. Arista a expédié plus de quinze millions de ports de mise en réseau cloud dans le monde avec CloudVision et EOS, un système d'exploitation réseau sophistiqué. Favorisant les normes ouvertes, Arista est membre fondateur du consortium 25/50GbE. Les produits Arista Networks sont disponibles à l'échelle mondiale, directement et par le biais de ses partenaires.

ARISTA, EOS et CloudVision figurent parmi les marques déposées et non déposées d’Arista Networks, Inc. dans des juridictions du monde entier. Les autres noms de produits ou de société peuvent être des marques de leurs propriétaires respectifs. Des informations et des ressources supplémentaires sont disponibles sur www.arista.com.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs y compris, sans limitation, des énoncés concernant les avantages de la conception et de l'implémentation de l’EOS d’Arista et la génération de meilleures performances et d’une efficacité accrue. Tous les énoncés autres que des faits historiques sont des énoncés qui peuvent être considérés comme des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à des risques et à des incertitudes qui pourraient faire en sorte que la performance ou les résultats varient considérablement de ceux exprimés dans les énoncés prospectifs, dont notamment : nos antécédents et notre expérience d'exploitation limités en matière de développement et de lancement de nouveaux produits ; des problèmes liés aux produits ou à la qualité de l'assistance ou des services ; des changements rapides de la technologie, des exigences client et des normes industrielles, ainsi que d'autres risques identifiés dans les documents que nous déposons auprès de la SEC et qui sont disponibles sur le site Web d'Arista à l'adresse www.arista.com et sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov. Arista rejette toute obligation d'actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, quel qu'il soit, pour refléter des événements ou des circonstances survenant après la date à laquelle il aura été formulé.

