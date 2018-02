Arkema : Alexandre de Juniac va devenir administrateur

21/02/2018 | 18:41

Sur proposition du comité de nomination, des rémunérations et de la gouvernance, le conseil d'administration d'Arkema réuni ce mercredi a décidé de proposer à la prochaine Assemblée générale des actionnaires, prévue 18 mai 2018, la nomination en qualité d'administrateur indépendant et pour une durée de 4 ans d'Alexandre de Juniac, a-t-on appris après Bourse.



Ancien PDG d'Air France et d'Air France-KLM, Alexandra de Juniac occupe la fonction de directeur général de l'Association internationale du transport aérien (IATA) depuis le 1erseptembre 2016. 'Sa nomination permettra au conseil d'administration de bénéficier pleinement de son expérience de dirigeant de haut niveau dans plusieurs secteurs de l'industrie, de PDG d'un grand groupe coté et de directeur général d'une organisation mondiale aux enjeux importants et diversifiés', a commenté Arkema.



Sur proposition du comité de nomination, des rémunérations et de la gouvernance, le conseil d'administration d'Arkema a également proposé à la prochaine Assemblée générale des actionnaires la nomination en tant qu'administratrice et là aussi pour une durée de 4 ans de Marie-Ange, directrice générale adjointe de Suez en charge de la division International (Eau et propreté, hors Europe) et membre du comité de direction depuis 2013.



Sa nomination permettra au conseil d'administration de bénéficier de son expérience de dirigeant de haut niveau dans l'administration et dans le secteur privé, et de sa grande expérience comptable et financière acquise tout au long de sa carrière. Ses responsabilités actuelles à l'international et dans le domaine de l'eau seront en outre autant d'atouts pour sa contribution aux travaux du Conseil d'administration, a considéré Arkema.





