Arkema : partenariat stratégique avec Hexcel

26/03/2018 | 15:10

Arkema a rapporté ce lundi avoir signé un accord de partenariat stratégique avec Hexcel en vue de développer les composites thermoplastiques du futur dans les applications aéronautiques associant l'expertise d'Hexcel dans les fibres carbone et celle d'Arkema dans les poudres PEKK.



Ledit partenariat a pour objectif de développer des tapes (rubans) composites thermoplastiques pour réaliser des pièces de structures primaires pour les futures générations d'avions.



Ces solutions permettront de répondre aux besoins d'allégement des matériaux, de réduction des coûts et d'accélération des cadences de production dans les secteurs de l'aéronautique et de la défense.



Dans le cadre de cette collaboration, qui intervient quelques mois avant le démarrage d'une nouvelle usine à Mobile, dans l'Alabama (Etats-Unis), un laboratoire commun de développement sera mis en place en France.





