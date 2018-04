Arkema : premier Supporter National de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019™

Basée à Colombes (Hauts-de-Seine) et implantée dans cinquante-cinq pays, Arkema s'est imposée comme l'un des leaders mondiaux de la chimie et des matériaux avancés.

Le groupe a placé l'innovation au cœur de sa stratégie de développement et permet ainsi à ses clients de relever les défis économiques, environnementaux et énergétiques du XXIe siècle.

Déjà présent dans le milieu de la voile, Arkema a souhaité s'associer avec la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019™ afin d'accompagner le développement du football féminin.

La compétition se déroulera dans neuf villes hôtes : Grenoble, Le Havre, Lyon, Montpellier, Nice, Paris, Reims, Rennes et Valenciennes. Elle réunira les vingt-quatre meilleures nations du football féminin mondial.

Le président de la Fédération Française de Football et du Comité d'Organisation Local, Noël Le Graët, s'est félicité de cette annonce : « Je me réjouis de la signature de ce partenariat. Arkema est un groupe international français dynamique, innovant et performant qui est de surcroît un leader dans le secteur de la chimie. Son engagement à nos côtés, dans le football et en vue de l'organisation de la plus grande compétition de sport féminin, est un signe fort. »

Philippe Le Floc'h, FIFA Chief Commercial Officer, a pour sa part déclaré : « La FIFA entend vraiment atteindre ses objectifs pour ce qui est d'augmenter la participation des femmes dans le football et de construire un robuste écosystème du football féminin au niveau mondial. Le soutien de tous nos partenaires sera capital pour y parvenir, et je suis donc très heureux de pouvoir compter sur un Supporter national aussi fort qu'Arkema pour nous aider tout au long de ce chemin. La Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019, célébrera le meilleur du football féminin. Nous sommes à la fois très enthousiastes et impatients d'accueillir les supporters du monde entier en France à l'été prochain. »

Pour Thierry Le Hénaff, PDG d'Arkema, « La signature de ce partenariat est une formidable opportunité de soutenir et valoriser la place des femmes tant dans le sport que dans l'entreprise. Les valeurs de proximité, de solidarité et de dépassement de soi portées par une compétition telle que la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019 sont en adéquation totale avec les valeurs d'Arkema. Nous sommes très fiers de nous associer à cet événement sportif mondial. »