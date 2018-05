ARMO Biosciences : Eli Lilly acquiert Armo Biosciences pour 1,6 milliard de dollars 0 0 10/05/2018 | 14:36 Envoyer par e-mail :

(Reuters) - Le laboratoire Eli Lilly a annoncé jeudi le rachat d'Armo BioSciences pour environ 1,6 milliard de dollars (1,35 milliard d'euros), en vue de renforcer son portefeuille de traitements du cancer tout juste quatre mois après la mise en Bourse du laboratoire de taille plus modeste. L'offre de Lilly à 50 dollars par action en numéraire représente une prime de 68% par rapport à la clôture d'Armo mercredi. L'action Armo s'est alignée sur le prix offert dans les transactions électronique en avant-Bourse. Cet accord donne accès à Lilly au traitement de pointe d'Armo, pegilodecakin, à l'étude dans un essai clinique en phase finale pour le cancer du pancréas et en phases plus précoces pour d'autres cancers. Lilly possède déjà un important portefeuille dans ce domaine. Son traitement du cancer du poumon, Alimta, a contribué à ses résultats supérieurs aux attentes du premier trimestre. L'opération devrait être bouclée d'ici la fin du deuxième trimestre 2018. (Manas Mishra à Bangalore, Juliette Rouillon pour le service français)