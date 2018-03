ARTEFACT (ex-Netbooster) : acquiert le chinois 8 Matic

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Artefact (ex-Netbooster) annonce l'acquisition en Chine de la société 8 Matic et de ses affiliés opérant sous la marque NetBooster. 8 Matic et les affiliés ont réalisé une marge brute de 3 millions d'euros en 2017, en croissance organique de 30% par rapport à 2016, et un Ebitda historiquement supérieur à 10%. Artefact disposait déjà d'une participation de 19% dans l'une des sociétés reprise depuis 2010.Après l'ouverture en 2017 de filiales à Hong-Kong, à Singapour, en Malaisie et en Australie, l'opération renforce le positionnement d'Artefact sur la zone Asie Pacifique avec un effectif de plus 100 collaborateurs désormais mobilisé sur ce marché.Avec ces acquisitions, Artefact va également bénéficier d'une connaissance pointue de l'écosystème technologique asiatique grâce notamment aux partenariats établis avec les BAT (Baidu, Alibaba, Tencent) en matière d'inventaire, de data, tracking et d'activation média. Fort de cette expertise, Artefact sera en mesure de générer d'importantes synergies commerciales avec son réseau international et de développer le potentiel d'accompagnement de ses clients occidentaux sur la zone Asie Pacifique.