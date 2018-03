Artefact : 20 mars 2018 – Mise en place d’un nouveau contrat de liquidité

19 Rue Richer - 75009 Paris

Communiqué de Presse

Paris, mardi 20 mars 2018

19:00 CET

Bilan de fin du contrat de liquidité conclu avec Kepler Cheuvreux et mise en place d'un nouveau contrat de liquidité avec Gilbert Dupont

Bilan de fin du contrat de liquidité conclu avec Kepler Cheuvreux

Les sociétés ARTEFACT et Kepler Cheuvreux ont mis fin au contrat de liquidité conclu le 11 septembre 2015. Cette résiliation a pris effet le 20 mars 2018 au soir.

A cette date du 20 mars 2018 au soir, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

· 57 794 titres

· 48 917,21€ en espèces.

Conclusion d'un nouveau contrat de liquidité avec GILBERT DUPONT

La société ARTEFACT a conclu le 20 mars 2018 un nouveau contrat de liquidité conforme à la charte AMAFI avec GILBERT DUPONT qui prendra effet le 21 mars 2018 au matin.

Pour la mise en œuvre de ce contrat, les moyens suivants ont été affectés au compte de liquidité :

· 57 794 titres transférés de l'ancien contrat de liquidité,

· 48 917,21 € en espèces de l'ancien contrat de liquidité.

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2017, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : · 30 598 titres · 135 641,18€ en espèces

Nos prochains rendez-vous (après bourse) :

▪ 2​ 5 avril 2018

Résultats de l'exercice 2017 et ​Marge brute du 1​er ​trimestre 2018

▪ 2​ 4 juillet 2018

Marge brute du 2​nd ​trimestre 2018

▪ 2​ 3 octobre 2018

Résultats du 1​er ​semestre 2018 et Marge brute du 3​ème ​trimestre 2018

A propos d'Artefact I​ ​artefact.com

Artefact est l'agence digitale élue agence innovante de l'année 2017. Incarnant aujourd'hui l'alliance parfaite entre marketeurs et ingénieurs, l'agence accompagne les plus grands annonceurs à inventer les nouvelles expériences client de demain s'appuyant sur les nouvelles technologies. La société compte aujourd'hui plus de 1000 collaborateurs à travers le monde, dans 17 pays et repose sur trois offres complémentaires : Conseil data, Expertise en marketing digital et Déploiement de technologies (Big Data et Intelligence Artificielle). Parmi ses 600 clients actifs, plus de 100 grands comptes intéressés par les expertises poussées de l'agence tels que AccorHotels, Orange, Carrefour, Emirates, Deutsche Telekom, Monoprix… Artefact, fondée par trois anciens de l'Ecole Polytechnique : Vincent Luciani, Philippe Rolet et Guillaume de Roquemaurel, a connu un taux de croissance très soutenu depuis sa création en 2015 avec un triplement de son chiffre d'affaires en 2016. L'agence a opéré un rapprochement en septembre 2017 avec le groupe Français côté NetBooster, réseau international d'agences digitales animé par des experts data et médias.

Artefact s'est par ailleurs vue également récompensée cette année par un prix d'honneur Grand Prix au Data Festival et par la Frenchtech avec la remise d'un diplôme officiel des sociétés Française en hypercroissance par Mounir MAHJOUBI, Secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé du Numérique.

