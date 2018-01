Artprice com : Artprice lance pour la finance et les investisseurs son indice Artprice100® constitué des « blue chips » du Marché de l'Art

L'Artprice Global Index® révèle une prise de valeur générale des oeuvres d'art avec un gain de +30 % depuis sa création il y a 20 ans. Cette performance est certes très appréciable à une époque où les taux d'intérêt appliqués par les Banques Centrales sont proches de zéro aux États-Unis (FED) et négatifs en Europe (BCE), mais ce résultat augmente encore très fortement dès lors que l'étude porte sur la partie la plus stable du Marché.

Thierry Ehrmann PDG et fondateur d'Artprice : « le département d'économétrie d'Artprice, en écartant les valeurs les plus volatiles (afin de réduire l'influence des phénomènes de mode et de spéculation), démontre que le Marché de l'Art est un placement financier extrêmement compétitif et fiable dans le temps ».

Cet indice scientifique Artprice100® fait l'objet d'une protection au titre de la propriété intellectuelle et constitue une arme majeure pour Artprice en tant que Leader Mondial de l'information sur le Marché de l'Art.

PRINCIPE

L'Artprice100® a pour mission d'observer et de quantifier la prise de valeur du Marché de l'Art en se concentrant sur sa partie la plus stable. Ce nouvel indice scientifique complète l'ensemble des outils d'aide à la décision développés par Artprice. L'Artprice100® constitue un nouveau référent indispensable au monde de la finance qui recherche des nouveaux placements sur des marchés efficients.

La création de l'indice Artprice100® répond à la demande incessante des clients d'Artprice, principalement les établissements financiers et bancaires notamment le Private Banking qui désirait un produit indicé fiable et pérenne ne nécessitant pas par son utilisateur une connaissance particulière du Marché de l'Art.

Avec l'Artprice100®, le Marché de l'Art - considéré unanimement aujourd'hui comme une alternative aux placements financiers traditionnels - possède désormais un indice de référence comparable aux principaux indices boursiers de la planète : S&P 500, FTSE 100, CAC 40, DAX, NIKKEI 225, etc. Sa composition s'inspire du principe général de construction de ces indices : il se concentre sur les artistes fondamentaux du Marché de l'Art et tient compte de leur importance relative.

COMPOSITION

La composition de l'Artprice100® est ajustée par un conseil scientifique au 1er janvier afin de refléter l'évolution progressive du Marché de l'Art. Les 100 artistes les plus performants aux enchères sur les cinq années précédentes, et qui répondent à un critère essentiel de liquidité (au moins dix oeuvres homogènes vendues chaque année), sont identifiés pour constituer un portefeuille représentatif. Le poids de chaque artiste est proportionnel au produit de ventes de chacun sur la période concernée.

Ainsi au 1er janvier 2000 - année de référence de l'Artprice100® - un investissement est réalisé sur les 100 artistes dont les ventes aux enchères sont les plus régulières et les plus volumineuses (en terme de chiffre d'affaires) sur les années 1995, 1996, 1997, 1998 et 1999. Le poids de chacun des 100 artistes est détaillé dans l'Annexe 1.

La composition n'évolue pas en cours d'année. La valeur de l'Artprice100® évolue donc selon l'indice de chaque artiste, pondéré par le poids de celui-ci dans le portefeuille.

PERFORMANCES FINANCIÈRES

Au cours de l'année 2000, la valeur de l Artprice100® a progressé de +10,9 %. Ainsi, pour une valeur initiale fixée à 100$, la valeur de ce portefeuille atteint déjà 110,9$ au terme de l'année 2000.

La contribution de chaque artiste dans ce résultat apporte une information supplémentaire. Pour une participation à hauteur de 16 % dans ce portefeuille, Pablo Picasso enregistre une baisse de prix sur de -9 % sur l'année 2000. Les 16 $ correspondant à l'investissement dans des oeuvres de Pablo Picasso sont donc évalués, au 31 décembre 2000, à 14,6$.

Heureusement, la diversification du portefeuille permet de compenser la performance négative de cet artiste. La progression de Robert Rauschenberg (+59%), Antoni Tapies (+48%), René Magrite (+18%), entre autres, permet à l'Artprice100® d'afficher un rendement tout à fait remarquable dans sa globalité.

Sur le long terme, les performances de l'Artprice100® surpassent, sans comparaison aucune, les performances de l'Indice Global Artprice ainsi que celles du marché boursier américain, représenté par le S&P 500.

Evolution de l'indice des prix Artprice100® (voir PDF)

Base 100 au premier janvier 2000

ÉVOLUTION DES ARTISTES

L'indice Artprice100® apporte une information essentielle, puisque que sa composition tend à

refléter l'évolution progressive du Marché de l'Art. La liste des 100 artistes les plus importants du Marché et le poids de chacun dans le portefeuille qu'ils constituent sont établis à partir des performances moyennes des artistes sur les 5 années précédentes.

Ce critère, purement objectif, a pour but d'identifier la partie la plus stable du Marché de l'Art tout en obligeant cette liste à évoluer lentement. Le Big Data d'Artprice permet d'examiner avec la méthode des ventes répétées et l'analyse du flux colossal des ventes mondiales tous les angles morts qui pourraient échapper au conseil scientifique. Seule Artprice avec son Intranet reliant les 6300 Maisons de Ventes a la capacité de traiter et de mettre en forme cet indice qui requiert une imposante masse de calcul.

La constitution de l'Artprice100® pour les années 2000 et 2017 est fournie dans les Annexes. Quatre artistes sont remplacés (mode entrant / sortant comme dans les indices boursiers) entre l'exercice 2016 et 2017 :

Entrants : Anges Martin, Francis Picabia, Barbara Hepworth, Michelangelo Pistoletto

Sortants : Giorgio De Chirico, Alexej Von Jawlensky, Paul Klee, Cindy Sherman

Cette transformation progressive de la liste des 100 artistes constitutifs de l'Artprice100® est frappante sur le long terme. En 2000, un seul artiste chinois figure dans cette liste (Zhang Daqian) contre 18 en 2017.

CONCLUSION

Sur 18 années, l'Artprice100® affiche une progression de +360 %, soit un rendement annuel moyen de +8,9 %. Cette approche révolutionnaire de l'investissement dans le Marché de l'Art permet au monde de la finance et des investisseurs d'appréhender le Marché de l'Art par une gestion indicielle, ce qui n'existe pas jusqu'à présent. Cette performance représente la rentabilité du Marché de l'Art dans ce qu'il a de plus stable.

Elle prouve, une fois de plus, qu'un portefeuille d'oeuvres relativement bien diversifié, poursuivant une stratégie d'acquisition simple et non agressive, a une véritable raison d'être économique, qui s'ajoute aux bénéfices non lucratifs d'une collection d'oeuvres d'art.

Il faut préciser que le Marché de l'Art au cours des vingt dernières années a accru sa liquidité de manière spectaculaire et est devenu selon l'avenir général un véritable marché efficient auquel Artprice, en tant que Leader Mondial, a largement contribué.



Artprice, par ses contacts, a pour objectif d'inclure très rapidement son indice Artprice100® et ses dérivés dans les écrans financiers et les salles de marché.

Copyright thierry Ehrmann 1987/ 2018

Annexe 1

Constitution de l'Artprice100® pour l'année 2000

Rang - Artiste - Poids

1 - Pablo PICASSO - 16,1%

2 - Claude MONET - 7,8%

3 - Paul CÉZANNE - 5,3%

4 - Pierre-Auguste RENOIR - 4,7%

5 - Edgar DEGAS - 3,9%

6 - Henri MATISSE - 2,9%

7 - Marc CHAGALL - 2,8%

8 - Amedeo MODIGLIANI - 2,8%

9 - Andy WARHOL - 2,2%

10 - Joan MIRO - 2,0%

11 - Camille PISSARRO - 1,7%

12 - Fernand LÉGER - 1,7%

13 - René MAGRITTE - 1,6%

14 - Henry MOORE - 1,4%

15 - Alberto GIACOMETTI - 1,3%

16 - Auguste RODIN - 1,2%

17 - Georges BRAQUE - 1,1%

18 - Pierre BONNARD - 1,1%

19 - Jean DUBUFFET - 1,1%

20 - Kees VAN DONGEN - 1,0%

21 - Paul GAUGUIN - 1,0%

22 - Jasper JOHNS - 1,0%

23 - Wassily KANDINSKY - 1,0%

24 - Paul KLEE - 0,9%

25 - Alexander CALDER - 0,9%

26 - Alfred James MUNNINGS - 0,9%

27 - Alfred SISLEY - 0,9%

28 - Maurice DE VLAMINCK - 0,9%

29 - Gerhard RICHTER - 0,8%

30 - Édouard VUILLARD - 0,8%

31 - Willem DE KOONING - 0,8%

32 - Jean-Michel BASQUIAT - 0,8%

33 - Emil NOLDE - 0,8%

34 - Roy LICHTENSTEIN - 0,8%

35 - Giorgio MORANDI - 0,8%

36 - Egon SCHIELE - 0,7%

37 - Pieter II BRUEGHEL - 0,7%

38 - Salvador DALI - 0,7%

39 - Lucio FONTANA - 0,7%

40 - Juan GRIS - 0,6%

41 - Giorgio DE CHIRICO - 0,6%

42 - Ernst Ludwig KIRCHNER - 0,6%

43 - Maurice UTRILLO - 0,6%

44 - Raoul DUFY - 0,6%

45 - Eugène BOUDIN - 0,6%

46 - Camille Jean-Baptiste COROT - 0,5%

47 - Paul SIGNAC - 0,5%

48 - Edvard MUNCH - 0,5%

49 - Francis BACON - 0,5%

50 - Rufino TAMAYO - 0,5%

51 - Alexej VON JAWLENSKY - 0,5%

52 - Cy TWOMBLY - 0,4%

53 - Wifredo LAM - 0,4%

54 - Diego GIACOMETTI - 0,4%

55 - Laurence Stephen LOWRY - 0,4%

56 - Piet MONDRIAAN - 0,4%

57 - Marino MARINI - 0,4%

58 - Jack Butler YEATS - 0,4%

59 - Max ERNST - 0,4%

60 - Odilon REDON - 0,4%

61 - Albert MARQUET - 0,4%

62 - Georges ROUAULT - 0,4%

63 - Franz MARC - 0,4%

64 - Sam FRANCIS - 0,3%

65 - Fernando BOTERO - 0,3%

66 - Robert RAUSCHENBERG - 0,3%

67 - Richard DIEBENKORN - 0,3%

68 - Hermann Max PECHSTEIN - 0,3%

69 - Bernard BUFFET - 0,3%

70 - Henri-Théodore FANTIN-LATOUR - 0,3%

71 - Diego RIVERA - 0,3%

72 - Roberto MATTA - 0,3%

73 - Karel APPEL - 0,3%

74 - Georg BASELITZ - 0,3%

75 - Frank STELLA - 0,3%

76 - Serge POLIAKOFF - 0,3%

77 - Moïse KISLING - 0,3%

78 - MAN RAY - 0,3%

79 - Yves KLEIN - 0,3%

80 - ZHANG Daqian - 0,3%

81 - Asger JORN - 0,3%

82 - Gino SEVERINI - 0,3%

83 - John LAVERY - 0,3%

84 - Anders Leonard ZORN - 0,2%

85 - Aristide MAILLOL - 0,2%

86 - Lyonel FEININGER - 0,2%

87 - Erich HECKEL - 0,2%

88 - Max BECKMANN - 0,2%

89 - Sigmar POLKE - 0,2%

90 - Marie LAURENCIN - 0,2%

91 - Henri MARTIN - 0,2%

92 - Henri LE SIDANER - 0,2%

93 - Otto DIX - 0,2%

94 - Louis VALTAT - 0,2%

95 - Gustave LOISEAU - 0,2%

96 - Antoni TAPIES - 0,2%

97 - Jean FAUTRIER - 0,2%

98 - Adrien Jean LE MAYEUR DE MERPRES - 0,2%

99 - Massimo CAMPIGLI - 0,2%

100 - David HOCKNEY - 0,2%

Annexe 2

Constitution de l'Artprice100® pour l'année 2017

Rang - Artiste - Poids

1 - Pablo PICASSO - 6,8%

2 - Andy WARHOL - 6,8%

3 - ZHANG Daqian - 4,4%

4 - QI Baishi - 3,8%

5 - Gerhard RICHTER - 3,7%

6 - Claude MONET - 3,4%

7 - Francis BACON - 3,3%

8 - Jean-Michel BASQUIAT - 2,9%

9 - Roy LICHTENSTEIN - 2,2%

10 - Alberto GIACOMETTI - 2,1%

11 - FU Baoshi - 2,0%

12 - Cy TWOMBLY - 1,9%

13 - ZAO Wou-Ki - 1,8%

14 - Amedeo MODIGLIANI - 1,8%

15 - XU Beihong - 1,8%

16 - Alexander CALDER - 1,8%

17 - LI Keran - 1,8%

18 - Lucio FONTANA - 1,7%

19 - Joan MIRO - 1,7%

20 - WU Guanzhong - 1,7%

21 - Willem DE KOONING - 1,6%

22 - HUANG Zhou - 1,5%

23 - Marc CHAGALL - 1,4%

24 - HUANG Binhong - 1,3%

25 - LU Yanshao - 1,3%

26 - Jeff KOONS - 1,3%

27 - Christopher WOOL - 1,2%

28 - LIN Fengmian - 1,0%

29 - CHU Teh-Chun - 1,0%

30 - Yves KLEIN - 0,9%

31 - Henri MATISSE - 0,9%

32 - Fernand LÉGER - 0,9%

33 - René MAGRITTE - 0,9%

34 - Henry MOORE - 0,9%

35 - Jean DUBUFFET - 0,9%

36 - Wassily KANDINSKY - 0,8%

37 - PAN Tianshou - 0,8%

38 - Edvard MUNCH - 0,8%

39 - Pierre-Auguste RENOIR - 0,8%

40 - Paul CÉZANNE - 0,7%

41 - SAN Yu - 0,7%

42 - Yayoi KUSAMA - 0,7%

43 - Peter DOIG - 0,6%

44 - PU Ru - 0,6%

45 - Edgar DEGAS - 0,6%

46 - Auguste RODIN - 0,6%

47 - Richard PRINCE - 0,6%

48 - Joan MITCHELL - 0,6%

49 - Sigmar POLKE - 0,5%

50 - Camille PISSARRO - 0,5%

51 - Paul GAUGUIN - 0,5%

52 - Salvador DALI - 0,5%

53 - Martin KIPPENBERGER - 0,4%

54 - Ed RUSCHA - 0,4%

55 - DONG Qichang - 0,4%

56 - Paul SIGNAC - 0,4%

57 - Piet MONDRIAAN - 0,4%

58 - Egon SCHIELE - 0,4%

59 - Alberto BURRI - 0,4%

60 - Richard DIEBENKORN - 0,4%

61 - Georges BRAQUE - 0,4%

62 - Juan GRIS - 0,4%

63 - WEN Zhengming - 0,4%

64 - Damien HIRST - 0,4%

65 - Pieter II BRUEGHEL - 0,4%

66 - Donald JUDD - 0,3%

67 - Louise BOURGEOIS - 0,3%

68 - Keith HARING - 0,3%

69 - Piero MANZONI - 0,3%

70 - Alfred SISLEY - 0,3%

71 - David HOCKNEY - 0,3%

72 - Max ERNST - 0,3%

73 - CHEN Yifei - 0,3%

74 - Ernst Ludwig KIRCHNER - 0,3%

75 - Frank STELLA - 0,3%

76 - Sam FRANCIS - 0,3%

77 - Pierre BONNARD - 0,3%

78 - Alighiero BOETTI - 0,3%

79 - Kees VAN DONGEN - 0,3%

80 - Jasper JOHNS - 0,3%

81 - Pierre SOULAGES - 0,3%

82 - Bernard BUFFET - 0,3%

83 - Fernando BOTERO - 0,3%

84 - Laurence Stephen LOWRY - 0,3%

85 - Agnes MARTIN - 0,3%

86 - Enrico CASTELLANI - 0,3%

87 - Robert RAUSCHENBERG - 0,3%

88 - Morton Wayne THIEBAUD - 0,3%

89 - Nicolas DE STAËL - 0,3%

90 - Francis PICABIA - 0,2%

91 - Barbara HEPWORTH - 0,2%

92 - Anselm KIEFER - 0,2%

93 - GUAN Liang - 0,2%

94 - YU Fei'an - 0,2%

95 - Emil NOLDE - 0,2%

96 - Maurice DE VLAMINCK - 0,2%

97 - Georg BASELITZ - 0,2%

98 - Tom WESSELMANN - 0,2%

99 - Anish KAPOOR - 0,2%

100 - Michelangelo PISTOLETTO - 0,2%

Copyright 1987-2018 thierry Ehrmann

A propos d'Artprice :

Artprice est cotée sur Eurolist by Euronext Paris, SRD long only et Euroclear : 7478 - Bloomberg : PRC - Reuters : ARTF.

Découvrir Artprice en vidéo : https://fr.artprice.com/video

Artprice est le Leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices de l'Art avec plus de 30 millions d'indices et résultats de ventes couvrant plus de 700 000 Artistes. Artprice Images® permet un accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde, bibliothèque constituée de 126 millions d'images ou gravures d'oeuvres d'Art de 1700 à nos jours commentées par ses historiens.

Artprice enrichit en permanence ses banques de données en provenance de 6300 Maisons de Ventes et publie en continu les tendances du Marché de l'Art pour les principales agences et 7200 titres de presse dans le monde. Artprice met à la disposition de ses 4,5 millions de membres (members log in), les annonces déposées par ses Membres, qui constituent désormais la première Place de Marché Normalisée® mondiale pour acheter et vendre des oeuvres d'Art à prix fixe ou aux enchères (enchères réglementées par les alinéas 2 et 3 de l'article L 321.3 du code du commerce). Artprice labellisée par le BPI développe son projet de Blockchain sur le Marché de l'Art.

Le Rapport Annuel Artprice du Marché de l'Art mondial 2016 publié en mars 2017 :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2016

Le rapport du Marché de l'Art Contemporain 2016 d'Artprice est accessible gratuitement à l'adresse:

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-contemporain-2016

Sommaire des communiqués d'Artprice :

http://serveur.serveur.com/press_release/pressreleasefr.htm et https://twitter.com/artpricedotcom

Suivre en temps réel toute l'actualité du Marché de l'Art avec Artprice sur Facebook, Google+ Twitter: https://twitter.com/artpricedotcom & https://twitter.com/artmarketdotcom

https://www.facebook.com/artpricedotcom & https://plus.google.com/+Artpricedotcom/posts

http://artmarketinsight.wordpress.com/

Découvrir l'alchimie et l'univers d'Artprice http://web.artprice.com/video dont le siège social est le célèbre Musée d'art contemporain Abode of Chaos / Demeure du Chaos http://goo.gl/zJssd https://vimeo.com/124643720

Musée d'Art Contemporain siège social d'Artprice:

https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999

Contact ir@artprice.com

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: ARTPRICE COM via Globenewswire