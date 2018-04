Arundel est resté déficitaire en 2017 sur neuf mois

Zurich (awp) - La société immobilière et de participation Arundel, encore baptisée USI l'an dernier et qui publiait alors ses résultats sur un exercice décalé clôturant fin mars, est demeurée déficitaire en 2017. La perte nette attribuable aux actionnaires sur les neuf derniers mois de l'année a atteint 2,3 millions de dollars, contre 6,9 millions selon des résultats recompilés pour l'occasion et sur douze mois en 2016/17.

En termes de chiffre d'affaires, le groupe zurichois a généré 9,9 millions de dollars sur les trois derniers partiels, contre 11,5 millions sur quatre en 2016/17.

jh/rp