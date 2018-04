Zurich (awp) - La société de participations Arundel souhaite vendre Leipzig Properties et ce, afin de positionner le groupe en ligne avec les activités de deux sociétés allemandes récemment rachetées. Le produit de la vente sera utilisé pour finaliser la transaction et rembourser le crédit de fonds de roulement, a souligné la société jeudi.

Arundel a annoncé le 29 mars le rachat de deux sociétés allemandes de placement immobilier et de gestion de fonds, à savoir Immac Holding et Hanseatische Kapitalverwaltung (HKA), sans préciser le prix de la transaction.

La société de participations s'attend à ce que la dette restante après la vente de Leipzig Properties s'élève aux alentours de 2,4 mio USD et environ 25 mio CHF en emprunt convertible arrivant à échéance en mars 2019.

"La vente de Leipzig Properties est une étape logique pour préparer le groupe Arundel à sa fusion avec IMMAC and HKA", a souligné le président du conseil Volkert Klaucke.

L'acquisition de Immac Holding et Hanseatische Kapitalverwaltung concerne plus de 70 collaborateurs en Allemagne, Autriche et Irlande, ce qui signifie qu'Arundel multipliera par sept le nombre de ses employés. Ces équipes viendront renforcer l'effectif d'Arundel, anciennement USI Group, dont le nombre s'élève actuellement à 13 personnes, principalement à Londres.

Une fois l'acquisition finalisée, Arundel entend lever des fonds pour l'investissement et le développement de projets immobiliers aux Etats-Unis, de propriétés hôtelières ou de santé en Europe et sur ses activités en Inde, l'un des marchés traditionnels.

