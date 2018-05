Communiqué de Presse du 16/05/2018 : + 25 % de chiffre d'affaires et signature de contrat sur SITIGEO

COMMUNIQUE DE PRESSE Bordeaux le 16 mai 2018

Publication des résultats 2017

Acteur dans le crédit immobilier depuis 15 ans, la société de courtage ASHLER&MANSON a réalisé un chiffre d'affaires global 2017 de 1 203 422 € contre 957 821 € (chiffres non audités) et contribué à près de 150 millions d'euros de financement contre 120 millions d'euros en 2016.

Ainsi, dans un contexte favorable mais avec la fin des renégociations de prêt, Ashler&Manson parvient à faire progression son chiffre d'affaires de 25%, alors même que le volume de crédits immobiliers (hors rachats) ressort à 178 Mds € sur 2017 (+13% vs 2016), qui marque une année record pour le marché du logement en France (source Crédit foncier), et que beaucoup d'acteurs du secteur sont en net recul

L'anticipation de l'équipe dirigeante à se replacer très vite sur le segment de l'acquisition a porté ses fruits.

Le résultat d'exploitation ressort à +3 726 € contre une perte de 56 719 €, tirant ainsi les premiers bénéfices des nombreux investissements commerciaux et de digitalisation réalisés par Ashler&Manson au cours de l'exercice 2016.

Au cours de l'exercice 2017, Ashler&Manson a poursuivi le déploiement de son réseau en recrutant de nouveaux mandataires indépendants et de nouvelles agences passés sous bannière Ashler&Manson, leur offrant ainsi l'accès à un réseau reconnu et de taille, sans frais d'entrée, et permettant à Ashler&Manson d'augmenter son volume d'activité et son poids de négociateur auprès de ses partenaires bancaires.

Le résultat net global de l'exercice ressort quasi à l'équilibre -8 577 € contre une perte de 40 677 € en 2016.

Au 31 décembre 2017, les fonds propres d'Ashler&Manson SA s'élevaient à 238 580 € pour un endettement financier net de 127 778 €.

A fin 2017, le groupe comptait 30 collaborateurs, 8 agences Ashler&Manson.

Poursuite des efforts et investissements de digitalisation.

Déjà présent au travers du lancement au niveau national de son sitewww.sitigeo.com,le nouveau portail d'achats et de ventes immobilières 100 % gratuit et 100 % précis, de particuliers à particuliers, Ashler&Manson s'était fixé comme objectif d'arriver à fin 2017 à un cheminement client en Full Digital pour accompagner les nouveaux usages.

Une base de biens immobiliers enrichie grâce à la signature d'un accord de partenariat avec UBIFLOW - Logiciel de diffusion d'annonces immobilières sur internet.

Depuis 15 ans, Ubiflow accompagne plus de 30 000 entreprises au travers d'une solution globale innovante à destination des professionnels de l'immobilier et de potentiels acquéreurs.

L'objectif de cet accord vise à enrichir la base d'annonces immobilières de Sitigeo - actualisée quotidiennement afin d'obtenir une qualité d'information optimale - acquérir de nouveaux contacts mais également renforcer sa visibilité auprès des acquéreurs et vendeurs permettant ainsi de développer l'activité et le chiffre d'affaires de la société.

Perspectives.

Sur 2018, la tendance favorable devrait se poursuivre, sous l'effet des taux d'intérêt de crédit qui restent à des niveaux très faibles et attractifs, doublée de l'intégration de nouveaux mandataires et de nouvelles agences. Les résultats sur 2018 sont attendus en hausse.

Prochains événements :

Assemblée Générale - 30 juin 2018

Activité du 1er semestre : courant septembre

A propos d'ASHLER ET MANSON

Créé en 2003, ASHLER et MANSON est l'un des principaux acteurs du marché du courtage en crédits immobiliers et assurance de prêts dans la région du Grand Sud-Ouest avec des implantations à Bordeaux, Paris, Nantes, Rennes, Toulouse, Bassin d'Arcachon, la Rochelle et Biarritz. La société réalise plus de 150 millions d'euros de financement en 2016 pour un chiffre d'affaires de 1 203 422 €.

La société est cotée sur le marché libre depuis le 22 Septembre 2015. La valeur est éligible au PEA-PME.

Code ISIN : FR0012968485 - Mnémonique : MLAEM