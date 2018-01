ASML : Bryan Garnier rehausse sa cible

16/01/2018 | 12:09

Bryan Garnier conserve sa recommandation 'achat' sur ASML et révise légèrement sa valeur intrinsèque ('fair value') de 175 à 180 euros, 'avec un contexte porteur et une année 2018 qui devrait rester dynamique' pour cet équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs.



'Début 2018, la question du succès des systèmes EUV ne se pose plus et tous les regards se portent aujourd'hui sur la capacité d'ASML et de ses fournisseurs à monter en puissance sur la production de ces outils de nouvelle génération', souligne le broker.



Bryan Garnier estime donc qu'au global, le spécialiste néerlandais du matériel de lithographie est 'dans une situation confortable avec un carnet d'ordre remplissant la totalité des usines EUV jusqu'à la fin de 2018'.



