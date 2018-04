ASML : dépasse les attentes et prédit une hausse de ses ventes

(Actualisé avec des précisions, contexte)

AMSTERDAM, 18 avril (Reuters) - ASML a publié mercredi un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, s'appuyant sur une hausse de la demande de ses machines de gravure, et prédit une hausse de ses ventes au deuxième trimestre.

L'équipementier néerlandais des semiconducteurs domine le segment des grosses machines dont le prix de vente atteint les 100 millions d'euros et qui sont employées aussi bien par Intel que Samsung ou encore TSMC pour graver les circuits des semiconducteurs.

Il a réalisé au premier trimestre un chiffre d'affaires de 2,29 milliards d'euros et projette au deuxième trimestre un CA de 2,5 à 2,6 milliards d'euros.

ASML précise avoir reçu pour 2,44 milliards d'euros de commandes nouvelles et dégagé un bénéfice net de 540 millions d'euros durant le premier trimestre.

Les analystes interrogés par Reuters prédisaient un bénéfice de 500 millions d'euros, contre 644 millions un an plus tôt, ainsi que 2,06 milliards d'euros de commandes nouvelles.

ASML compte augmenter cette année la production de ses nouveaux systèmes "EUV" qui emploient, pour graver les circuits intégrés, des rayons ultraviolets à haute concentration. Il pense livrer 20 de ces systèmes en 2018 et au moins 30 en 2019.

Il ajoute qu'il a enregistré ses premières commandes de systèmes qui succéderont à l'EUV.

"Nous avons reçu quatre premières commandes de trois clients et nous avons également vendu des options pour huit autres systèmes", explique le groupe néerlandais.

"Globalement, l'année a bien commencé et nous confirmons notre prévision d'une croissance solide à la fois des ventes et de la rentabilité", dit le directeur général, Peter Wennink, dans un communiqué. (Toby Sterling Bertrand Boucey et Wilfrid Exbrayat pour le service français)