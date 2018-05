Assa Abloy : deux acquisitions sur le continent américain

09/05/2018 | 14:25

Le groupe suédois Assa Abloy développe sa présence sur le continent américain. Il annonce en effet ce mercredi avoir réalisé deux acquisitions, la première aux États-Unis et la seconde au Mexique.



Assa Abloy est en effet tout d'abord parvenu à un accord en vue de l'acquisition de Pioneer Industries, un fabricant de portes et de châssis en acier basé aux États-Unis.



Le leader mondial des solutions d'ouverture de porte espère voir les ventes atteindre la barre des 22 millions de dollars en 2018.



Par ailleurs, Assa Abloy s'est porté acquéreur de Brüken, un fabricant de pièces en verre et en aluminium.



Le groupe suédois anticipe des ventes pour 2018 approchant les 30 millions de dollars.



Au total, ce sont quelque 180 employés (100 pour Pioneer Industries, 80 pour Brüken) qui rejoignent le giron d'Assa Abloy.



