GENERALI : bénéfice opérationnel record en 2017

2017 a été une année record pour Generali. L'année dernière, l'assureur italien a enregistré un résultat opérationnel en hausse de 2,3% à 4,89 milliards d'euros. Ce résultat s'explique par les performances de l'assurance-vie ainsi que des activités d'investissements, de gestion d'actifs et de gestion de patrimoine. De plus, le groupe précise que les objectifs de réduction des coûts ont été atteints avec deux années d'avance sur le calendrier. Son résultat net dépasse les 2,1 milliards d'euros, grimpant de 1,4% par rapport à 2016.Le ratio combiné a augmenté de 0,5 points à 92,8%. Plus cet indicateur est faible et inférieur à 100 et plus l'activité d'assurance est rentable.Fort de ces résultats, l'assureur italien augmentera son dividende : il passera de 0,80 euro par action à 0,85 euro. Enfin, le groupe a confirmé ses objectifs 2018.Generali revendique une solidité financière largement renforcée : le ratio de solvabilité réglementaire est de 208%." En 2017, nous avons mis en œuvre toute une série de projets importants, comme le lancement de notre nouvelle stratégie de gestion d'actifs, la rationalisation de notre implantation internationale et la transformation de l'activité en Allemagne, autant d'initiatives qui contribuent à la résilience de l'ensemble du groupe. Ces résultats, obtenus grâce à l'engagement et la passion de nos collaborateurs et de nos agents, nous permettent de regarder vers l'avenir avec confiance et de continuer à créer durablement de la valeur pour l'ensemble de nos parties prenantes " a commenté Philippe Donnet, Directeur général de Generali.