ASSYSTEM : COMMUNIQUE AU TITRE DES MODALITES DE MISE A DISPOSITION DES INFORMATIONS RELATIVES A L'ASSEMBLEE GENERALE du 16 MAI 2018

Communiqué au titre des modalités de mise à disposition des informations relatives à l'Assemblée Générale du 16 mai 2018

La société Assystem S.A. invite ses actionnaires à participer à l'Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le 16 mai 2018 à 9 heures 30 au centre de Conférences Etoile Saint Honoré situé au 21-25, rue Balzac - 75008 Paris.

La société Assystem S.A. informe ses actionnaires que l'avis préalable à l'assemblée comportant l'ordre du jour et le projet des résolutions a été publié au BALO le 11 et le 16 avril 2018. Les modalités de participation et de vote à cette assemblée générale figurent dans cet avis.

Les renseignements et documents prévus par l'article R.225-83 du Code de commerce sont tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peuvent être consultés sur le site internet de la société : http://www.assystem.com/fr/investisseurs/information-reglementee.html

Les informations et documents relatifs à cette assemblée visés à l'article R.225-73-1 du Code de commerce sont tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires applicables.

A propos d'Assystem :

Assystem est un groupe international d'Ingénierie. Au coeur de l'industrie depuis cinquante ans, le Groupe accompagne ses clients dans la maîtrise de leurs investissements industriels tout au long du cycle de vie. Assystem est cotée sur Euronext Paris.

Plus d'informations sur www.assystem.com Retrouvez Assystem sur Twitter : @Assystem

CONTACTS

Philippe Chevallier

Directeur Général Délégué Finances

Tél. : 01 55 65 03 33





