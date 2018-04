ASSYSTEM : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018 : croissance de +4,6%

Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018 : croissance de +4,6%

· Forte croissance des activités d'ingénierie nucléaire

Paris, le 26 avril 2018 à 17h35 - Assystem S.A. (ISIN : FR0000074148 - ASY), acteur majeur de l'ingénierie, annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires du premier trimestre 2018, clos le 31 mars.

Chiffre d'affaires consolidé du 1er trimestre 2018

et variations par rapport à 2017 (non audité)

En millions d'euros T1 2017* T1 2018 Variation

totale Variation

organique** Groupe 103,1 107,9 +4,6% +0,1% Energy & Infrastructure 88,4 94,5 +6,8% -0,4% Staffing 12,2 11,1 -9,4% +2,4% Divers 2,5 2,3 - -

* Retraité pour assurer la comparabilité des données.

** A périmètre comparable et taux de change constant.

Au 1er trimestre 2018, Assystem enregistre une croissance de son chiffre d'affaires consolidé de +4,6%, dont +0,1% de croissance organique, +7,0% d'effet périmètre et -2,5% d'effet de la variation des taux de change.

La croissance organique limitée du 1er trimestre 2018 est à mettre en perspective avec le dynamisme constaté au 1er trimestre 2017 : la croissance organique d'Energy et Infrastructure, principale composante du périmètre d'intégration globale du Groupe, était au 1er trimestre 2017 de +10,7%. Par ailleurs, la variation du nombre de jours ouvrés de trimestre à trimestre a une incidence sur la croissance organique consolidée estimée à -1,5%.

ENERGY & INFRASTRUCTURE

Le chiffre d'affaires d'Energy & Infrastructure (94,5 millions d'euros) est en progression de +6,8%, dont - 0,4% de croissance organique, +8,4% d'effet périmètre et -1,2% d'effet de la variation des taux de change.

Les activités Nuclear, à 60,6 millions d'euros, sont en croissance totale de +18,6%, dont +12,9% de croissance organique, +6,9% d'effet périmètre et -1,2% d'effet de la variation des taux de change. L'activité reste très soutenue, portée par la demande en prestations d'ingénierie de nos grands clients et par l'étendue de l'offre de services d'Assystem.

Le chiffre d'affaires d'Energy Transition & Infrastructures, à 33,9 millions d'euros, est en décroissance de 9,3%, dont -18,9% en organique, +10,9% d'effet périmètre et -1,3% d'effet de la variation des taux de change. La décroissance organique résulte pour moitié de l'enregistrement au 1er trimestre 2017 d'un chiffre d'affaires non récurrent réalisé par la société turque Envy. L'autre moitié s'explique pour l'essentiel par l'évolution du chiffre d'affaires de Radicon et des activités d'énergie conventionnelle en France.

STAFFING

Avec un chiffre d'affaires de 11,1 millions d'euros, l'activité Staffing est en progression à taux de change constant de +2,4%. L'essentiel du chiffre d'affaires étant réalisé en dollar américain et en devises liées au dollar américain, l'évolution des taux de change a un impact de -11,8% sur les données publiées.

EFFECTIFS

Au 31 mars 2018, Assystem compte 5 314 collaborateurs, dont 239 collaborateurs de la société ECP consolidée à partir du 1er janvier 2018, contre 4 832 fin décembre 2017.

ASSYSTEM TECHNOLOGIES GROUPE

Sur le 1er trimestre 2018, le chiffre d'affaires d'Assystem Technologies Groupe, dont Assystem détient 38,2% du capital, s'élève à 238,5 millions d'euros, à comparer à 163,8 millions d'euros au 1er trimestre 2017. La croissance totale est de +45,6%, dont +11,3% de croissance organique, +35,5% d'effet périmètre (résultant pour l'essentiel de l'intégration de SQS sur les mois de février et mars 2018) et -1,2% d'effet de la variation des taux de change.



CALENDRIER FINANCIER 2018

16 mai : Assemblée générale des actionnaires.

26 juillet : Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2018

10 septembre : Résultats du 1 er semestre 2018 - Présentation des résultats le 11 septembre à 8h30

8 novembre : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2018

Assystem est un groupe international d'Ingénierie. Au coeur de l'industrie depuis 50 ans, le Groupe accompagne ses clients dans la maîtrise de leurs investissements industriels tout au long de leur cycle de vie. Assystem S.A. est cotée sur Euronext Paris.

Plus d'informations sur www.assystem.com / Retrouvez Assystem sur Twitter : @Assystem

