Assystem a acquis 5% de New NP

Paris, le 2 janvier 2018, 17h35 - Assystem S.A. (Code ISIN : FR0000074148 - ASY) annonce avoir, comme prévu, acquis 5% du capital de New NP auprès d'Areva NP le 31 décembre 2017. Le prix d'acquisition provisoire de ces 5% est de 123,73 millions d'euros.

New NP, dont le capital est maintenant détenu à 75,5% par EDF, à 19,5% par Mitsubishi Heavy Industries Ltd et à 5% par Assystem, est la société à laquelle Areva NP a transmis ses actifs et activités de conception et fourniture d'équipements de réacteurs nucléaires, de conception et fournitures d'assemblages combustible, et de services à une large base installée de réacteurs nucléaires dans le monde.

A PROPOS D'ASSYSTEM

Assystem est un groupe international d'ingénierie. Au coeur de l'industrie depuis 50 ans, le Groupe accompagne ses clients dans la maîtrise de leurs investissements industriels tout au long de leur cycle de vie. Assystem S.A. est cotée à Euronext Paris.

Plus d'informations sur www.assystem.com

Retrouvez Assystem sur Twitter : @Assystem

CONTACTS

Philippe Chevallier

Directeur général délégué Finances

Tél. : 01 55 65 03 10







Anne-Charlotte Dagorn

Directrice de la Communication

acdagorn@assystem.com

Tél. : 06 83 03 70 29



Agnès Villeret

Relations investisseurs - Komodo

agnes.villeret@agence-komodo.com

Tél. : 06 83 28 04 15







Soumis à certains ajustements contractuels.

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: ASSYSTEM via Globenewswire