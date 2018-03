ASSYSTEM : s'associe avec UWINLOC

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Assystem Technologies et UWINLOC, à l’origine de la première solution de géolocalisation indoor sans batterie, unissent leurs savoir-faire pour accompagner leurs clients industriels dans leur transformation digitale avec des solutions avancées de géolocalisation.Eric Cariou, PDG de UWINLOC, ajoute : "UWINLOC permet la localisation rapide et précise des produits, outils et autres équipements de production. Le travail collaboratif de nos équipes avec les experts Assystem Technologies, qui connaissent parfaitement les processus industriels et leurs contraintes, permettra de proposer des solutions intégrées à forte valeur ajoutée, au plus près des besoins des acteurs de l'industrie."