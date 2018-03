ASSYSTEM : tourne la page d'une année 2017 chargée

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Assystem (+0,79% à 31,95 euros) ne réagit guère en Bourse, ses résultats annuels étant ressortis globalement en ligne avec les attentes. 2017 a été une année de transformation pour le groupe d’ingénierie, qui a cédé le contrôle d’Assystem Technologies Groupe (R&D externalisée dans les secteurs aérospatiale, automobile, ferroviaire et industrie) au groupe de private equity Ardian et pris une participation de 5% dans Framatome (ex-Areva NP).L'an passé, Assystem a enregistré un résultat net consolidé de 404,6 millions d'euros, à comparer avec un résultat net de 32,1 millions d'euros en 2016. Cette forte progression est constituée pour l'essentiel de la plus-value relative à la cession du contrôle d'Assystem Technologies.Pour sa part, son résultat opérationnel d'activité a augmenté de 17,6% à 26 millions d'euros pour un chiffre d'affaires, déjà publié, en augmentation de 4% à 395,2 millions d'euros. La marge a ainsi augmenté de 0,8 point à 6,6%.Pour Gilbert Dupont, ces résultats sont en ligne avec les attentes, tandis qu'ils sont un peu meilleurs que prévu par Kepler Cheuvreux et inférieurs aux anticipations de CM-CIC Securities.S'agissant de ses perspectives 2018, Assystem vise, au plan consolidé, une croissance de son chiffre d'affaires et de son résultat opérationnel d'activité d'au moins 10%, qui devrait être sensiblement plus soutenue au second semestre qu'au premier semestre compte tenu des effets de base 2017. Assystem devrait bénéficier d'un contexte favorable pour ses activités dans le nucléaire, les sciences de la vie et les infrastructures de transports. Une guidance 2018 qualifiée de modérément offensive par Gilbert Dupont.