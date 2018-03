Assystem : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Assystem vient de publier ses résultats annuels au titre de son exercice 2017. Ainsi, le groupe d’ingénierie a enregistré un résultat net consolidé de 404,6 millions d’euros, à comparer avec un résultat net de 32,1 millions d’euros en 2016. Toutefois, cette performance est constituée pour l`essentiel de la plus-value relative à la cession du contrôle de l`ancienne division GPS à ATG. Pour sa part, le résultat opérationnel d’activité (ROPA) ressort à 26 millions d’euros (+17,6%) et le chiffre d’affaires s’établit à 395,2 millions d’euros (+4%).Dans son communiqué, le groupe évoque une année 2017 marquée par des " mouvements stratégiques majeurs. " Compte tenu de ces performances, Assystem proposera le versement d'un dividende stable de 1 euro par action.S'agissant de ses perspectives 2018, le groupe vise, au plan consolidé, une croissance du chiffre d'affaires et du ROPA d'au moins 10%, qui devrait être sensiblement plus soutenue au second semestre qu`au premier semestre, compte tenu des effets de base 2017. Le groupe vise également un free cash-flow supérieur à 5% du chiffre d'affaires.