Assystem : acquisition de Stirling Dynamics Ltd

09/04/2018 | 11:33

Assystem a annoncé ce lundi en fin de matinée le rachat de Stirling Dynamics Ltd, une opération qui permet au groupe de conforter sa place de partenaire international de premier rang pour les acteurs de l'aérospatiale et de l'industrie navale.



Stirling Dynamics Ltd fournit des services d'ingénierie spécialisés et des produits de contrôle pour le compte de clients commerciaux et militaires présents sur les marchés mondiaux de l'aérospatiale et de la marine. Basée à Bristol (Grande-Bretagne), cette société emploie plus de 90 ingénieurs hautement qualifiés.



Son intégration permet à Assystem Technologies de renforcer son savoir-faire en matière de trains d'atterrissage ainsi que de systèmes de carburation et de simulation. Les clients de Stirling bénéficient désormais des ressources et de l'envergure internationale d'Assystem Technologies. Le rapprochement des 2 entreprises permet également des synergies tant opérationnelles que financières.



A noter enfin que l'équipe de direction de Stirling est confirmée dans ses fonctions au sein d'Assystem Technologies.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.