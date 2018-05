Assystem : campagne de recrutement en France

14/05/2018 | 09:25

Assystem annonce le recrutement de 2.000 ingénieurs cette année, dont 1.500 en France et 500 à l'international, pour accompagner le développement de ses activités. Présent dans 13 pays, il compte aujourd'hui 5.000 collaborateurs dont 3.000 en France.



A l'international, il embauchera plus de 250 ingénieurs en Suisse et en Belgique dans les sciences de la vie et 250 ingénieurs au Royaume-Uni et

en Arabie Saoudite, spécialisés dans les secteurs de l'énergie et des infrastructures.



