Assystem : partenariat avec UWINLOC

27/03/2018 | 13:05

Assystem Technologies et UWINLOC, à l'origine de la première solution de géolocalisation indoor sans batterie, ont décidé d'unir leurs savoir-faire pour accompagner leurs clients industriels dans leur transformation digitale avec des solutions avancées de géolocalisation, a-t-on appris ce mardi matin via un communiqué.



Les 2 groupes signeront leur accord de partenariat demain à l'occasion du salon Global Industrie 2018 (Parc des Expositions Paris-Nord Villepinte).



'Assystem Technologies offre des services d'ingénierie de pointe pour l'amélioration de la production industrielle et la performance de la Supply Chain. Ce partenariat avec UWINLOC nous permet de créer une offre unique d'optimisation des moyens et flux industriels via la géolocalisation, attendue de nos clients industriels', a expliqué Patrick Anglard, Chief Technology Officer (CTO) en charge de l'Innovation chez Assystem Technologies.





