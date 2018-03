Assystem : participe à un projet de dirigeable géant

13/03/2018 | 11:01

Assystem Technologies annonce participer à la conception et à l'industrialisation du LCA60T de Flying Whales, dirigeable hors normes capable de transporter des charges lourdes dans des lieux ne disposant guère d'infrastructures routières ou difficiles d'accès.



Lancé en 2013, le programme est né à l'initiative de la filière bois. D'une longueur de 150 mètres et haut comme un immeuble de 12 étages, le LCA60T sera capable de transporter 60 tonnes de marchandises en soute ou sous élingues.



Flying Whales a pour ambition de construire environ 10 LCA60T par an et par pays d'implantation, les deux premières lignes d'assemblage seront localisées en France et en Chine. Le démarrage de la production industrielle est prévu à partir de 2022.



