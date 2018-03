AST GROUPE : augmente son dividende de 32%

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

AST Groupe a dévoilé un bénéfice net annuel en progression de 124% à 9,155 millions d'euros et un résultat opérationnel de 14,1 millions d'euros, en progression de 81%. A périmètre comparable, le groupe ayant racheté DPLE, il s'est établi à 12,4 millions d'euros, en amélioration de 60% confirmant ainsi la pertinence du modèle du groupe et les bonnes performances de ses activités. De même, la marge opérationnelle s'est inscrite à 8,1% (8,4% à périmètre comparable) contre 6,2% en 2016.Le chiffre d'affaires du promoteur, constructeur et aménageur de maisons individuelles s'est inscrit à 174 millions d'euros, en progression de 39% et bénéficie de l'intégration réussie de la société de DPLE.Compte tenu des bons résultats du groupe, le Conseil d'administration a décidé de proposer le versement d'un dividende de 0,25 euro par action, soit une progression de 32% par rapport à 2017. Ce dernier sera soumis à l'approbation des actionnaires lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra le 6 juin 2018.Fort d'une intégration déjà bien engagée, d'un portefeuille commercial solide et de nouvelles offres innovantes, le groupe anticipe pour 2018 une croissance de son chiffre d'affaires supérieure à 30% avec une rentabilité opérationnelle de plus de 8%.Fidèle à sa stratégie de développement alliant croissance organique et externe, AST Groupe vise à l'horizon 2020 un nouveau CAP : un chiffre d'affaires cible de 300 millions d'euros et une rentabilité opérationnelle supérieure à 8%.