AST Groupe : forte hausse des revenus en 2017

13/02/2018 | 18:09

AST Groupe a fait état ce mardi soir d'un chiffre d'affaires de 174 millions d'euros au titre de l'année close, soit une progression de 38,6% par rapport à 2016.



Les revenus du constructeur de maisons individuelles ont été soutenus par la contribution de DPLE, laquelle a permis au pôle 'Maisons individuelles', coeur de métier d'AST Groupe, de dégager 96,1 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui représente un bond de 73,9%.



Les branches 'Promotion & Lotissements' et 'Système constructif individuel' ont pour leur part dégagé respectivement 58,2 et 14,1 millions d'euros de revenus, en hausse de 1,6 et de 52,4%. Enfin, la division 'Réseaux et Services' a vu ses ventes croître de 50,5% à 5,6 millions d'euros.



AST Groupe a en outre totalisé 2.350 ventes sur l'année écoulée, en intégrant la totalité des ventes DPLE réalisées au cours de l'exercice, soit une progression de 38% par rapport à 2016.



'Cette forte progression de l'activité et la contribution positive de DPLE vont concourir à l'amélioration des résultats sur l'exercice 2017', a indiqué la société.





