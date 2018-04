Ast Groupe : Mise à disposition du document de référence 2017

Communiqué de presse

A Décines-Charpieu, le 27 avril 2018





Mise à disposition du document de référence 2017



AST Groupe a déposé en date du 27 avril 2018 son Document de Référence 2017 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers sous le numéro D.18-0446.

Il peut être consulté et téléchargé sur le site Internet de la Société (www.ast-groupe.fr, Le Groupe, Finances, rubrique Informations réglementées) ainsi que sur le site de l'AMF (www.amf-france.org). Il est également disponible sans frais sur simple demande par courrier adressé à la société : AST Groupe, 78 rue Elisée Reclus - 69150 Décines-Charpieu.

Le document de référence 2017 intègre notamment :

le rapport financier annuel,

les éléments constituants le rapport sur le gouvernement d'entreprise et les procédures de contrôle interne,

les rapports des commissaires aux comptes,

les informations relatives aux honoraires des contrôleurs légaux,

le descriptif de programme de rachat d'actions.





A propos d'AST Groupe

Promoteur, constructeur et aménageur. Avec plus de 20 ans d'expérience et de savoir-faire en maisons individuelles, AST Groupe est le 3ème constructeur national et le 1er réseau de franchises de maisons à ossature bois avec sa marque NATILIA.

Retrouvez toute l'information d'AST Groupe sur www.ast-groupe.fr

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires 1er trimestre 2018 – 14 mai 2018 après clôture

AST GROUPE

Relations investisseurs

Olivier Lamy, Directeur Général Délégué

Tél : +33 (0)4 72 81 64 64

olivier.lamy@ast-groupe.fr AELIUM

Communication financière

Solène Kennis

Tel : +33 (0)1 75 77 54 68

skennis@aelium.fr

Eligible PEA et PEA-PME

Euronext Paris compartiment C. Mnémonique : ASP – ISIN : FR00000 76887 – Bloomberg : ASP FP – Reuters : AST.PA

