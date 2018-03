Ast Groupe : Résultats 2017, changement de dimension

­

Communiqué de presse

A Décines-Charpieu, le 27 mars 2018

2017, changement de dimension

Résultat opérationnel : 14 M€ (+ 81%)

Trésorerie disponible de 37 M€ (Gearing de -43%) Objectifs CAP200 atteints avec un an d'avance[1] Perspectives 2020 : CA de 300 M€

En milliers d'euros 2017 2017

PC 2016 Variation

En % Chiffre d'affaires 174 021 147 238 125 548 + 39% Résultat opérationnel 14 083 12 390 7 788 + 81% % du CA 8,1% 8,4% 6,2% Résultat financier - 149 - 203 - 392 - Résultat Net

% du CA 9 155

5,3% 8 023

5,5% 4 089

3,3% + 124%



PC : Périmètre comparable

Le Conseil d'Administration d'AST Groupe, réuni le 26 mars 2018, a arrêté les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017. Les Commissaires aux comptes du Groupe ont effectué leurs diligences d'audit sur ces comptes et leurs rapports sont en cours d'émission.

Performances opérationnelles en forte amélioration

AST Groupe clôture un exercice 2017 où il enregistre une forte croissance de son activité et de tous ses résultats. Le chiffre d'affaires du Groupe s'inscrit à 174 M€ en progression de 39% et bénéficie de l'intégration réussie de la société de DPLE.

Accompagnant la progression de l'activité, le Résultat opérationnel se porte à 14,1 M€ et s'apprécie de 81% par rapport à l'exercice 2016. A périmètre comparable, il s'établit à 12,4 M€ soit une amélioration de 60% confirmant ainsi la pertinence du modèle du Groupe et les bonnes performances de ses activités. De même, la marge opérationnelle s'inscrit à 8,1% (8,4% à périmètre comparable) contre 6,2% en 2016.

En données proforma, le chiffre d'affaires d'AST Groupe s'élève à 217 M€ et sa marge opérationnelle à 7,1%. Ces performances financières actent le changement de dimension du Groupe et lui permettent d'atteindre avec un an d'avance, les objectifs de son plan CAP200 avec un CA de 200 M€ pour une rentabilité supérieure à 7%.

La situation financière d'AST Groupe reste extrêmement solide avec une trésorerie de 37 M€ à fin décembre pour un endettement net négatif de - 15,3 M€. Le gearing (endettement net/fonds propres) s'améliore pour se porter à - 43% contre - 4% l'an passé et ce dans une année d'acquisition.

Proposition d'un dividende de 0,25 € par action

Compte tenu des bons résultats du Groupe, le Conseil d'Administration a décidé de proposer le versement d'un dividende de 0,25 € par action, soit une progression de 32% par rapport à 2017. Ce dernier sera soumis à l'approbation des actionnaires lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra le 6 juin 2018.

De nouveaux leviers de croissance

AST Groupe affiche de bonnes performances commerciales en totalisant 2 350 ventes[2] sur l'année 2017 (+ 38%), intégrant la totalité des ventes DPLE réalisées sur l'exercice.

Dans un marché immobilier qui vise à se rétracter suite à la réduction du PTZ+, les synergies mises en place devraient rapidement mettre DPLE aux normes du Groupe et lui permettre de prendre de nouvelles parts de marché. La transformation des agences DPLE sous la marque CREA Concept, d'ores et déjà opérée sur 8 agences en Aquitaine a permis de constater au T1 2018 une amélioration des performances commerciales de ces agences. Ce repositionnement commercial sous une marque à plus forte notoriété et valeur ajoutée va s'étendre à l'ensemble des marques DPLE (hors CER et Maisons de l'Hexagone).

Afin d'accompagner la montée en puissance de l'activité commerciale, le Groupe a mis en place fin 2017 un Call Center traitant 100% des contacts entrants sans interruption (24h/7j) permettant d'augmenter de manière significative le nombre de RDV. Les agences bénéficieront également d'un nouvel outil CRM afin d'automatiser leurs tâches (chiffrage, contrat) et de nouvelles offres de financement, conçues par la cellule courtage d'AST Groupe, au taux de 1% ainsi que des durées de prêts allant jusqu'à 35 ans.

Fort de 25 ans de savoir-faire, AST Groupe a toujours su s'adapter aux évolutions du marché et proposer à ses clients des offres toujours plus innovantes qui ont fait le succès du Groupe, à l'image des maisons à ossature bois NATILIA.

Année après année, le succès de la marque Natilia ne cesse de se confirmer, avec le renouvellement pour 7 ans de l'ensemble des contrats arrivés à terme, et de fédérer de nouveaux concessionnaires. Cette croissance ininterrompue des ventes de maisons à ossature bois (+ 30% sur 2017) permet à POBI de s'inscrire dans un cycle de croissance rentable et durable, avec une profitabilité en amélioration constante. Les réseaux Natilia et Villas Club vont poursuivre leur déploiement actif avec une quinzaine d'ouvertures d'agences prévues sur 2018.

S'appuyant sur son outil de production pluridisciplinaires, le Groupe lance une nouvelle offre à ossature bois : la NATIBOX. Ce module en 3 dimensions intégralement réalisé en usine et installé sur site en seulement 1 heure, est destiné à de multiples usages : studio, loisir ou bureau. Ce module de 20 à 30 m2 sera commercialisé en interne au 2ème trimestre et via un réseau exclusif national dès le T4 2018.

Cette technologie permettra également au Groupe, en combinant plusieurs modules, de proposer à ses clients un concept innovant : la NATIHOUSE. Cette maison 3D, fabriquée à 90% en usine et livrée « prête à vivre », offrira une qualité constante des prestations et permettra de réduire significativement les délais de chantier. Elle sera commercialisée et intégrée d'ici mi-2019 à une première opération de Promotion immobilière.

Dans la continuité de cette démarche pro-active, AST Groupe va lancer d'ici juin 2018 une nouvelle marque en Maisons Individuelles « My Villa » au positionnement «Low Cost ». Cette maison, aux plans standardisés et non-modifiables, sera principalement destinée aux primo-accédants touchés par la réduction du PTZ+.

Nouvel horizon, nouveau CAP

Le déploiement du nouveau Groupe va s'accélérer au cours de l'année 2018 et contribuer à une nouvelle amélioration de ses performances. A fin décembre 2017, le portefeuille commercial d'AST Groupe s'élève à 296 M€ et se répartit entre :

190 M€ de CA à réaliser en Maisons Individuelles,

de CA à réaliser en Maisons Individuelles, et 106 M€ de CA à réaliser en Promotion & Lotissements.

Fort d'une intégration déjà bien engagée, d'un portefeuille commercial solide et de nouvelles offres innovantes, le Groupe anticipe pour 2018 une croissance de son chiffre d'affaires supérieure à 30% avec une rentabilité opérationnelle de plus de 8%.

Fidèle à sa stratégie de développement alliant croissance organique et externe, AST Groupe vise à l'horizon 2020 un nouveau CAP : un chiffre d'affaires cible de 300 M€ et une rentabilité opérationnelle supérieure à 8%.

A propos d'AST Groupe

Promoteur, constructeur et aménageur. Avec plus de 25 ans d'expérience et de savoir-faire en maisons individuelles, AST Groupe est le 3ème constructeur national et le 1er réseau de franchises de maisons à ossature bois avec sa marque NATILIA.

Retrouvez toute l'information d'AST Groupe sur www.ast-groupe.fr

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires 1er trimestre 2018 – 14 mai 2018 après clôture

AST GROUPE

Relations investisseurs

Olivier Lamy, Directeur Général Délégué

Tél : +33 (0)4 72 81 64 64

olivier.lamy@ast-groupe.fr AELIUM

Communication financière

Solène Kennis

Tel : +33 (0)1 75 77 54 68

skennis@aelium.fr

Eligible PEA et PEA-PME

Euronext Paris compartiment C. Mnémonique : ASP – ISIN : FR00000 76887 – Bloomberg : ASP FP – Reuters : AST.PA

[1] En données proforma [2] Ventes nettes corrigées des annulations

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-52489-cp_ast_ra2017_vd.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews